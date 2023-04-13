《鍾之日記》４月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國周三（１２日）公布３月消費者價格指數（ＣＰＩ）按年上漲５％，略低於市場預期，

為２０２１年５月以來新低。同日，聯儲局公布３月會議紀要顯示，決策層不僅仍致力控制通脹

，且預計銀行業危機將導致美國在今年稍後出現「溫和衰退」，導致隔晚美股尾盤由升轉跌。美

國加息預期，加上阿里巴巴（０９９８８）因軟銀減持消息捱沽，拖累恒生指數曾失兩萬點，但

多隻生物製藥股集體拉升，帶動恒指最終收報２０３４４，升３４點或０﹒１７％，主板成交

１０９９﹒９５億元。



＊出口數據遠勝預期，未撐起Ａ股＊



中國３月外貿數據優預期回暖，以美元計價，３月出口意外轉增，同比增長１４﹒８％，大

勝市場預期的跌７％，並創２０２２年７月以來的８個月最高增速；進口同比雖仍下降１﹒４％

，但亦好於預期的降５％；貿易順差為８８１﹒９億美元，大幅高於預期。不過，３月數據雖勝

預期，海關總署新聞發言人呂大良直言，當前外部環境依然嚴峻複雜，尤其是外需不振、地緣政

治等因素將對中國外貿發展帶來更大考驗，實現全年外貿促穩提質目標，需付出艱苦的努力。保

銀資本亦指出，３月出口強勁增長令市場意外，可能和低基數效應有關。鑑於全球經濟前景疲軟

，出口強勢不太可能持續。

Ａ股市場遭遇高位股集體回落，導致午後明確轉跌，滬綜指全日跌０﹒２７％，報

３３１８﹒３６點，通信設備、半導體、ＩＴ設備跌幅擴至約４％，拖累深成指跌１﹒２１％。

兩市全日成交１１３６９億元人民幣，連續第八個交易日突破１萬億元，表現和昨日（１２日）

相若。外資連續第二日流出，陸股通淨流出８６８７﹒５１萬元人民幣。



＊融創復牌後瀉近六成，細摩唱淡只值１元＊



債務沉重的房企融創中國（０１９１８）過去兩年累計錄得淨虧損合計近６６０億元人民幣

，昨日公告已達成復牌指引，今日復牌。融創今早復牌開報１﹒９３元，較去年３月停牌前

４﹒５８元跌近六成，隨後跌幅一度擴大至５９﹒４％，收盤仍插水５５﹒５％，報２﹒０４元

。

摩通發表報告指，參考內房同業在融創停牌期間累跌６８％，融創復牌後大跌已屬預期之內

，並指成功復牌的佳兆業（０１６３８）、龍光（０３３８０）在復牌首５個交易日累跌５６％

至６０％。摩通續指，融創帳面價值將繼續下跌，以今年預測市帳率０﹒１倍估值計算，融創股

價料僅值１元，因此予「減持」評級，並指若帳面值再跌，估值仍有可能下調。

內媒《證券日報》也發文指出，融創復牌，表明其拿下經營恢復的關鍵一役，其背後的核心

因素是化債取得實質性進展，並意味著房地產企業化債已進入關鍵時期。不過，此前將存量債務

展期是成功率更大、更有效的暫時化債方式，這也是上一階段房企探索債務重組的發力點。但這

往往需要付出較大代價，更重要的是，即便成功也只是換得一個喘息的機會，以時間換空間，並

不意味著償債危機已除。

地產行業前景仍然嚴峻，部分內房股跟挫，龍光集團瀉６﹒４％，佳兆業集團跌５﹒９％，

碧桂園（０２００７）跌２﹒１％，中國金茂（００８１７）跌１﹒８％，潤地（０１１０９）

跌０﹒９％，惟中海外（００６８８）彈１﹒２％，萬科企業（０２２０２）升０﹒２％。



＊阿里揮別軟銀，一度跌半成＊



據英國《金融時報》報道，日本軟銀已採取行動出售其在阿里巴巴的大量股份，在出售完成

後軟銀持股量將降至３﹒８％，軟銀回應報道指，５月公布業績時會披露減持阿里套現的資料。

消息拖累阿里美股的股價下跌５﹒９％，收報９３﹒８４美元，港股方面阿里曾瀉５％，但全日

股價回穩，收市僅跌２％，報９４﹒１５元。

事實上軟銀一直在減持阿里，去年拋售阿里的規模已經達到２９０億美元，在過去１４個月

內，軟銀平均每股獲得９２美元的套現收益，遠低於阿里每股３１７美元的歷史最高價。

在中美關係漸趨緊張的節骨眼，外資此時離開中國科技公司顯得格外敏感。騰訊

（００７００）的南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ旗下Ｐｒｏｓｕｓ此前公布，為繼續實施回購自身

股份計劃，本周將再把額外所持有的９６００萬股騰訊以憑證形式存入香港中央結算系統，以讓

該批股份能夠有序地在市場上交易；股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡於３月３１日減持比亞迪

（０１２１１）逾２４８萬股Ｈ股，套現５﹒４億元，巴郡至今對比亞迪Ｈ股持倉已減近一半，

累計套現逾２１６億元。

內地科技股表現個別，騰訊反彈１﹒７％，京東集團（０９６１８）跌２％，快手

（０１０２４）升１﹒２％，網易（０９９９９）揚０﹒７％，商湯（０００２０）則挫

７﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

