《經濟通通訊社１３日專訊》據內媒報道，汽車減價促銷潮殺到新能源車，Ａ場車股走低，

其中，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒７％

，北汽藍谷（滬：６００７３３）挫１﹒５％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌１﹒１％，上汽

集團（滬：６００１０４）跌０﹒７％。至於比亞迪（深：００２５９４）此前被畢菲特旗下巴

郡接連減持，畢菲特接受訪談時稱比亞迪銷售業績出色，但巴郡賣出比亞迪股票的決定是為更好

的資金配置，比亞迪Ａ股今早仍跌１％。

內媒指，比亞迪海豹車型近日起補貼最高３﹒１萬元（人民幣．下同），相當於打九折，深

藍汽車補貼最多約２萬元，幾何汽車補貼最多１﹒３萬元，另外被稱為「國民神車」的上汽通用

五菱亦提供１萬元優惠補貼。另外更有車企直接宣布減價，例如吉利旗下睿藍汽車發布睿藍９減

價２萬元，相當於打九折，東風旗下納米汽車最大降幅６０００元，奇瑞新能源減價最多

９０００元。

報道分析，除了需求消退進入存量博弈、電池原材料降價等因素外，今年上海車展還將發布

一大批新車，屆時老款車型競爭力勢必下降，預期車展後將迎來新一輪的新能源車降價潮。另外

，特斯拉香港宣布將於４月１５日下調Ｍｏｄｅｌ３和ＭｏｄｅｌＹ的售價，下調幅度最多達

１４％。（ｅｙ）

