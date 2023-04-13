《經濟通通訊社１３日專訊》威孚高科（深：０００５８１）昨日晚間公告稱，全資子公司

威孚國貿近期在向客戶就業務情況進行核查中，發現部分應收類款項不一致情形，可能被合同詐

騙，已向公安機關報案。目前，公安機關已決定立案。威孚高科今早開市急插，目前挫９％。

公告指，公司已成立專項工作組，正在全力核查威孚國貿相關業務情況，集中力量處置風險

事項，為此，公司已及時暫停了與有關方的合同執行。

威孚高科稱，上述風險可能導致威孚國貿計提資產減值損失或壞帳損失，並可能導致威孚國

貿部分經營受到較大影響，對公司本期利潤或期後利潤將產生較大不利影響，具體影響金額以年

審會計師確認後的結果為準。

威孚高科成立於１９５８年，是國內汽車零部件生產廠商，中國汽車工業零部件三十強，現

擁有１８家全資和控股子公司、２家合資公司，全球員工近８０００人，市值近２００億元（人

民幣．下同）。財報顯示，２０２２年前三季度，上市公司威孚高科營業收入為１００﹒９５億

元，按年降１８﹒４２％；歸屬於上市公司股東的淨利潤１５﹒４６億元，按年降２７﹒４１％

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