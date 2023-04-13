《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中證監北京監管局公告顯示，對國都證券

董秘朱玉萍採取監管談話行政監管措施。公告稱，國都證券股份有限公司在公司治理方面存在股

權管理未履職盡責等問題。北京監管局決定對國都證券採取責令改正並限制業務活動的行政監管

措施：公司應採取切實有效的整改措施，釐清股東股權關係，完善公司治理，建立有效內控機制

，切實提升投資銀行業務質量。應對負有直接責任或者主要責任的人員進行內部問責，並報告結

果。此外，在２０２３年４月１２日至２０２３年１０月１１日期間，暫停公司與股票發行相關

的保薦、承銷業務，公司債券承銷業務，資產證券化業務，非上市公眾公司推薦業務。

公告稱，國都證券未審慎判斷並報告部分股東一致行動人關係情況、公司股權結構重大變化

和個別股東對公司經營管理的影響。此外，未依規執行治理程序。未召開股東大會和董事會審議

董事（獨立董事除外）、監事薪酬和高級管理人員績效年薪。三是激勵的約束機制缺失。績效考

核和薪酬管理制度未充分反映合規管理和風險管理要求。

投資銀行業務方面，公司存在以下問題：一是關聯交易管理失當。關聯方投行業務執業標準

低；業務獨立性不足，業務通道化；對部分關聯方業務未履行合規審查和信息披露。二是執行業

務未勤勉盡責。部分債券項目未充分核查發行人主要風險發生變化的影響；部分ＩＰＯ項目申報

材料未充分核實發行人採購、存貨、費用支出等業務真實性；對項目信用變化的風險防範和應對

缺失，業務風險積聚。三是合規內控管理薄弱。同一項目短期內多次召開立項、內核會議，在相

關問題沒有進一步充分核查的情況下即通過了內控程序；投資銀行業務薪酬激勵實行包幹，業務

人員收入與項目收入直接掛鈎，業務部門負責人薪酬遞延不滿足規定年限。

