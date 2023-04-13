《經濟通通訊社１３日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）警告稱，全球債務規模料在五年

內接近紀錄高位並制約各國應對未來危機的能力，美國、中國和其它主要經濟體需要採取更多措

施。

ＩＭＦ周三（１２日）預測，２０２８年前全球債務佔ＧＤＰ的比例將攀升至９９﹒６％，

幾乎追平２０２０年的水平。而全球債務增長幾乎由世界最大兩個經濟體美國和中國一手推動。

美國債務與ＧＤＰ之比料將從２０２２年的１２１﹒７％上升至２０２８年的１３６﹒２％

。隨著支出增加和經濟擴張，未來五年中國債務佔ＧＤＰ的比例預計將從２０２２年的

７７﹒１％飆升至１０４﹒９％。若無美中的大舉增長，全球負債本可以踏上一條溫和縮減之路

。



＊銀行業危機引發風險，需要重建財政緩衝＊



ＩＭＦ財政事務部主任Ｖｉｔｏｒ Ｇａｓｐａｒ表示，面對銀行業危機引發的衰退和信貸

荒短期憂慮升溫，這一狀況讓全球經濟走上了錯誤的道路，需要重建財政緩衝，因為要做好面對

不利情況的準備，無論是經濟還是金融方面。

他說，除了這些短期風險外，各國政府還需要以強勁的財政狀況應對諸如氣候變化、綠色能

源轉型和人口趨勢惡化等長期挑戰。

儘管預計未來的債務路徑不祥，但Ｇａｓｐａｒ稱ＩＭＦ仍然相信當初在２０２０年決定通

過大舉擴大支出來應對疫情是正確的做法。（ｊｔ）

