《經濟通通訊社１３日專訊》滬深股市今日好淡爭持，類ＣｈａｔＧＰＴ概念炒風繼續，醫

藥、白酒股亦拉升，惟通信設備、半導體、ＩＴ等科技板塊領跌，滬綜指半日升０﹒０５％，報

３３２８﹒８３點，深成指跌０﹒５６％，創業板指軟０﹒１９％。兩市半日成交６９９９億元

（人民幣．下同），較上日（１２日）同時段成交減少１﹒４％。

海關總署公布，以人民幣計價，一季度中國貨物貿易進出口總值９﹒８９萬億元，同比增

４﹒８％，其中，出口５﹒６５萬億元，同比增長８﹒４％；進口４﹒２４萬億元，同比增長

０﹒２％。海關總署新聞發言人呂大良表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，全球貿易發展仍將受

到多重因素影響，貿易前景依然承壓；尤其是外需不振、地緣政治等因素將對中國外貿發展帶來

更大考驗，實現全年外貿促穩提質目標、繼續發揮進出口對經濟的支撐作用，仍需付出艱苦的努

力。



＊科技概念獨ＡＩ受寵，藍色光標起飛＊



半導體板塊下跌，中科藍訊（滬：６８８３３２）挫５﹒５％，天德鈺

（滬：６８８２５２）跌５﹒３％，國科微（深：３００６７２）跌５％，有研硅

（滬：６８８４３２）跌４﹒９％，恒爍股份（滬：６８８４１６）、芯原股份

（滬：６８８５２１）跌４﹒４％。通信設備板塊同挫，海能實業（深：３００７８７）跌

５﹒４％，天孚通信（深：３００３９４）跌５﹒３％，銳捷網絡（深：３０１１６５）、太辰

光（深：３００５７０）跌５﹒２％，億通科技（深：３００２１１）跌５％，中興通訊

（深：００００６３）跌４﹒７％。

其他科技板塊不受寵，或與基金轉倉押注生成式ＡＩ概念有關，ＡＩ相關股繼續落鑊急漲，

值得買（深：３００７８５）飆１３﹒３％，中科信息（深：３００６７８）升１２﹒２％，新

華網（滬：６０３８８８）、吉宏股份（深：００２８０３）、天娛數科（深：００２３５４）

集體升一成漲停，另外，藍色光標（深：３０００５８）華東區總部運營採購部發郵件，稱為給

全面擁抱ＡＩＧＣ，管理層決定無期限全面停止創意設計、方案撰寫、文案撰寫、短期僱員四類

相關外包支出，藍色光標今日股價上漲１６﹒１％，報１０﹒１元，公司市值今年以來已上升超

過九成。



＊新能源車減價潮，比亞迪續下探＊



據內媒報道，汽車減價促銷潮殺到新能源車，Ａ場車股走低，其中，廣汽集團

（滬：６０１２３８）、北汽藍谷（滬：６００７３３）、賽力斯（滬：６０１１２７）齊跌

１﹒４％，上汽集團（滬：６００１０４）、長安汽車（深：０００６２５）軟０﹒３％。至於

比亞迪（深：００２５９４）此前被畢菲特旗下巴郡接連減持，畢菲特接受訪談時稱比亞迪銷售

業績出色，但巴郡賣出比亞迪股票的決定是為更好的資金配置，比亞迪Ａ股今早仍跌０﹒６％。

（ｅｙ）

