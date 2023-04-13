《經濟通通訊社１３日專訊》中國３月外貿數據優預期回暖，以美元計價，３月出口意外轉

增，同比增長１４﹒８％，大勝市場預期的跌７％，並創２０２２年７月以來的８個月最高增速

；進口同比雖仍下降１﹒４％，但亦好於預期的降５％；貿易順差為８８１﹒９億美元，大幅高

於預期。

進出口數據勝預期，不過Ａ股市場卻遭遇高位股集體回落，導致午後明確轉跌，滬綜指全日

跌０﹒２７％，報３３１８﹒３６點，通信設備、半導體、ＩＴ設備跌幅擴至約４％，拖累深成

指跌１﹒２１％，創業板指同跌０﹒９７％。兩市全日成交１１３６９億元（人民幣．下同），

連續第八個交易日突破１萬億元，表現和昨日（１２日）相若。

海關總署新聞發言人呂大良表示，當前外部環境依然嚴峻複雜，尤其是外需不振、地緣政治

等因素將對中國外貿發展帶來更大考驗，實現全年外貿促穩提質目標、繼續發揮進出口對經濟的

支撐作用，仍需付出艱苦的努力。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，３月出口

強勁增長令市場意外，可能和低基數效應有關。鑑於全球經濟前景疲軟，他認為，出口強勢不太

可能持續。



＊ＡＩ股表現分化，部分續落鑊＊



此前處於高位的強勢人氣股午後明顯下挫，其中上海電影（滬：６０１５９５）封跌停板，

浪潮信息（深：０００９７７）一度跌停板，收挫９﹒９％，德科立（滬：６８８２０５）插水

１０﹒７％，華中數控（深：３００１６１）跌９﹒８％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌

８﹒７％，首都在線（深：３００８４６）跌８﹒４％，劍橋科技（滬：６０３０８３）挫

６﹒８％。

基金轉倉押注生成式ＡＩ概念，相關股部分急漲，吉宏股份（深：００２８０３）、天娛數

科（深：００２３５４）漲停，值得買（深：３００７８５）升９﹒７％，中科信息

（深：３００６７８）升９﹒３％，華凱易佰（深：３００５９２）走高９﹒２％；另外，藍色

光標（深：３０００５８）華東區總部運營採購部發郵件，稱為給全面擁抱ＡＩＧＣ，管理層決

定無期限全面停止創意設計、方案撰寫、文案撰寫、短期僱員四類相關外包支出，藍色光標收漲

９﹒８％，報９﹒５５元，公司市值今年以來已上升近九成。



＊轉移訂單憂慮，蘋概股跌勢急＊



蘋果公司繼續在中國生產的同時，也在其他地方加大產量。蘋果上一個年度在印度組裝了價

值超過７０億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，產量增長兩倍。據分析，蘋果可能會嘗試在印度和中國

同步生產下一代手機，時間可能在今年秋季。那將是蘋果手機首次在這兩個國家同步開始生產。

如果供應商繼續積極擴張，到２０２５年，蘋果可能在印度組裝四分一的手機。

蘋果或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢急，勝宏科技（深：３００４７６）挫６﹒５％，海

能實業（深：３００７８７）、博敏電子（滬：６０３９３６）跌６﹒４％，凌雲光

（滬：６８８４００）跌６﹒１％，鵬鼎控股（深：００２９３８）走低５﹒６％，環旭電子

（滬：６０１２３１）跌５﹒２％。

齊翔騰達（深：００２４０８）公告稱，公司董事陳暉失聯。內媒從接近監管的權威人士處

獲悉，陳暉早在去年１０月份即已失聯，被經偵方面人員帶走，原因可能涉及廣州農商行與雪松

控股之間７０億的抵押融資案以及浦發銀行融資案。齊翔騰達現跌０﹒１％，報７﹒１３元。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０６８﹒９８ －０﹒６９

上證綜合指數 ３３１８﹒３６ －０﹒２７ ４７７５﹒８８

上證Ａ股指數 ３４７８﹒２７ －０﹒２７

深證成份指數 １１７３９﹒８４ －１﹒２１ ６５９２﹒６１

深圳創業板指數 ２４０５﹒７６ －０﹒９７

上證Ｂ股指數 ２９６﹒７３ ＋０﹒７２ １﹒８１

深證Ｂ股指數 １１８５﹒５１ －０﹒３８ ０﹒７６

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