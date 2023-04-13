《經濟通通訊社１３日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒２７％，報３４７８﹒２７點。

債務沉重的房企融創中國過去兩年累計錄得淨虧損合計近６６０億元人民幣，在港復牌後裂

口低開５７﹒９％後繼續狂瀉。地產行業前景仍然嚴峻，Ａ場地產股跟挫，保利發展

（滬：６０００４８）跌０﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒１％，格力地產

（滬：６００１８５）跌１﹒４％。

據內媒報道，汽車減價促銷潮殺到新能源車，如比亞迪海豹車型近日起補貼最高３﹒１萬元

，相當於打九折。Ａ場車股走低，其中，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌１﹒４％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）挫１﹒７％，賽力斯（滬：６０１１２７）跌２﹒２％，惟上汽集團

（滬：６００１０４）升０﹒２％。

臨近五一長假期，旅遊股走勢強，中青旅（滬：６００１３８）升４﹒８％，黃山旅遊

（滬：６０００５４）升１﹒６％，天目湖（滬：６０３１３６）升５﹒２％，國旅聯合

（滬：６００３５８）升６﹒５％，九華旅遊（滬：６０３１９９）升３﹒５％，長白山

（滬：６０３０９９）升２﹒９％，大連聖亞（滬：６００５９３）升８﹒９％。（ｊｔ）

