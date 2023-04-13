  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/04/2023 15:09

《深股通》深成指全日收跌１﹒２１％，報１１７３９﹒８４點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒２１％，報１１７３９﹒８４點

　　蘋果公司繼續在中國生產的同時，也在其他地方加大產量。蘋果上一個年度在印度組裝了價
值超過７０億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，產量增長兩倍。蘋果或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢
急，鵬鼎控股（深：００２９３８）挫５﹒６％，立訊精密（深：００２４７５）走低４﹒７％
，藍思科技（深：３００４３３）跌３﹒９％。
　　晶片股回落，中興通訊（深：００００６３）插６﹒４％，紫光國微（深：００２０４９）
跌４﹒９％，紫光股份（深：０００９３８）走低８﹒３％，晶盛機電（深：３００３１６）跌
１﹒５％，歌爾股份（深：００２２４１）跌３﹒９％，
ＴＣＬ科技（深：０００１００）跌２﹒８％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）跌２﹒１％。
　　科技板塊不受寵，或與基金轉倉押注生成式ＡＩ概念有關，ＡＩ相關股繼續落鑊急漲，值得
買（深：３００７８５）飆９﹒７％，中科信息（深：３００６７８）升９﹒３％，吉宏股份
（深：００２８０３）、天娛數科（深：００２３５４）集體升一成漲停。（ｊｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金