《經濟通通訊社１３日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒２１％，報１１７３９﹒８４點

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蘋果公司繼續在中國生產的同時，也在其他地方加大產量。蘋果上一個年度在印度組裝了價

值超過７０億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，產量增長兩倍。蘋果或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢

急，鵬鼎控股（深：００２９３８）挫５﹒６％，立訊精密（深：００２４７５）走低４﹒７％

，藍思科技（深：３００４３３）跌３﹒９％。

晶片股回落，中興通訊（深：００００６３）插６﹒４％，紫光國微（深：００２０４９）

跌４﹒９％，紫光股份（深：０００９３８）走低８﹒３％，晶盛機電（深：３００３１６）跌

１﹒５％，歌爾股份（深：００２２４１）跌３﹒９％，

ＴＣＬ科技（深：０００１００）跌２﹒８％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）跌２﹒１％。

科技板塊不受寵，或與基金轉倉押注生成式ＡＩ概念有關，ＡＩ相關股繼續落鑊急漲，值得

買（深：３００７８５）飆９﹒７％，中科信息（深：３００６７８）升９﹒３％，吉宏股份

（深：００２８０３）、天娛數科（深：００２３５４）集體升一成漲停。（ｊｔ）

