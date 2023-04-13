《經濟通通訊社１３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２９﹒９億元，賣盤超買盤，淨流出９﹒９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出８６８７﹒５１萬元，為連續第二日流
出。（ｊｔ）
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13/04/2023 15:09
《深股通》深股通全日淨流出近１０億元，外資連續兩日流走
《經濟通通訊社１３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５２９﹒９億元，賣盤超買盤，淨流出９﹒９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出８６８７﹒５１萬元，為連續第二日流
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