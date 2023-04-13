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AH股新聞

13/04/2023 09:46

《Ａ股焦點》齊翔騰達稱董事陳暉失聯，無法確定原因，股價無變動

　　《經濟通通訊社１３日專訊》齊翔騰達（深：００２４０８）在深交所發布公告，近日公司
多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯繫，均無法與其本人取得聯繫。公司已向其工作單
位聯繫詢問，截至目前尚未收到回覆，無法確定失聯的具體原因。
　　公告稱，陳暉失聯不會對公司董事會的運作和公司的正常經營產生影響，公司經營管理一切
正常。
　　齊翔騰達目前無升跌，報７﹒１４元人民幣。（ｊｔ）

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