《經濟通通訊社１３日專訊》蘋果公司繼續在中國生產的同時，也在其他地方加大產量。蘋

果上一個年度在印度組裝了價值超過７０億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，產量增長兩倍。

據外電引述知情人士透露，蘋果通過生產夥伴富士康科技集團、和碩和緯創，在印度生產近

７％的ｉＰｈｏｎｅ手機。相對於２０２１年估計佔比１％，這是印度的一大飛躍。

隨著中美緊張局勢繼續升級，蘋果探索降低對中國依賴的途徑。知情人士稱，在截至

２０２３年３月的財年中，蘋果從印度出口了５０億美元手機，是之前一個年度的近４倍。蘋果

可能會嘗試在印度和中國同步生產下一代手機，時間可能在今年秋季。那將是蘋果手機首次在這

兩個國家同步開始生產。如果供應商繼續積極擴張，到２０２５年，蘋果可能在印度組裝１╱４

的手機。

蘋果或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢急，鵬鼎控股（深：００２９３８）挫４﹒９％，立

訊精密（深：００２４７５）走低４﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）跌近４％，藍思科

技（深：３００４３３）跌３﹒５％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌３﹒３％，歌爾股份

（深：００２２４１）跌３﹒１％，東山精密（深：００２３８４）跌２﹒８％，京東方Ａ

（深：０００７２５）跌２％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）跌２﹒１％，聞泰科技

（滬：６００７４５）跌１﹒４％。（ｊｔ）

