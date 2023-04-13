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AH股新聞

13/04/2023 14:06

《Ａ股焦點》蘋果ｉＰｈｏｎｅ在印度產量提高兩倍，Ａ場蘋概股挫

　　《經濟通通訊社１３日專訊》蘋果公司繼續在中國生產的同時，也在其他地方加大產量。蘋
果上一個年度在印度組裝了價值超過７０億美元的ｉＰｈｏｎｅ手機，產量增長兩倍。
　　據外電引述知情人士透露，蘋果通過生產夥伴富士康科技集團、和碩和緯創，在印度生產近
７％的ｉＰｈｏｎｅ手機。相對於２０２１年估計佔比１％，這是印度的一大飛躍。
　　隨著中美緊張局勢繼續升級，蘋果探索降低對中國依賴的途徑。知情人士稱，在截至
２０２３年３月的財年中，蘋果從印度出口了５０億美元手機，是之前一個年度的近４倍。蘋果
可能會嘗試在印度和中國同步生產下一代手機，時間可能在今年秋季。那將是蘋果手機首次在這
兩個國家同步開始生產。如果供應商繼續積極擴張，到２０２５年，蘋果可能在印度組裝１╱４
的手機。
　　蘋果或轉移生產重地，滬深蘋概股跌勢急，鵬鼎控股（深：００２９３８）挫４﹒９％，立
訊精密（深：００２４７５）走低４﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）跌近４％，藍思科
技（深：３００４３３）跌３﹒５％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌３﹒３％，歌爾股份
（深：００２２４１）跌３﹒１％，東山精密（深：００２３８４）跌２﹒８％，京東方Ａ
（深：０００７２５）跌２％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）跌２﹒１％，聞泰科技
（滬：６００７４５）跌１﹒４％。（ｊｔ）

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