《經濟通通訊社１３日專訊》最近一封寫給華潤置地（０１１０９）的匿名信在網絡上流傳

，一名「關心公司的市場人士」指，於２０１９年末，在安永大中華區最高領導許可下，安永大

中華區最高管理團隊（ＧＣＬＴ）大多數成員，以每平方米１７３００元（人民幣．下同）購入

至少１０套海口華潤悅府純住宅，意圖主要為炒房獲利，而周邊與該項目配置相當的二手住宅均

價在每平方米３５０００元左右，存在嚴重的一二手房價倒掛情況。安永此前是華潤置地的審計

機構，匿名信指控此行為涉嫌違反安永全球行為操守，已向安永公司舉報，但安永迄今未有調查

處理結果，該人士在信中向華潤置地查詢此事是否屬實。

華潤置地稱，該公司收到相關人士的電郵查詢，也留意到網上流轉的信息，經初步調查與核

實，該網上信息對華潤置地的質疑與事實嚴重不符，華潤置地對網上傳播虛假消息的人士保留法

律追究的權力；安永會計師事務所聲明則表示，嚴正指出匿名信中的相關指控嚴重失實、其內容

與事實嚴重不符，安永已經採取一切必要的法律行動，包括但不限於提出誹謗的訴訟。

華潤置地是華潤集團旗下控股子公司，從事地產開發業務，而華潤集團是國務院國資委直接

監管的中央所屬國有企業。潤地在港現價跌１﹒５％，報３８﹒３５港元。

華潤置地上月公告稱，由於公司連續委聘安永會計師事務所的年期已經達到規定年限，董事

會決議建議委任畢馬威會計師事務所為公司新任核數師。



＊德勤曾被指審計缺陷，中美兩邊受罰＊



今次已非首例有跨國會計師行被指控在中國上市公司審計工作上「放飛機」。同樣為四大會

計師行之一的德勤，一名中國員工於２０２１年２月將一份舉報文件發送給中美監管機構及公司

所有同事，揭發其工作４年來發現的各種不合規事項，包括虛構審計程序等，當中涉及一家在美

國上市的中資公司紅黃藍。美國證交會指控德勤中國讓部分在美國上市的中資企業自主進行財務

審計工作，且沒有證據支持審計師已檢查財報，於去年９月向德勤中國子公司罰款２０００萬美

元，德勤中國當時承認審計流程「存在缺陷」。

中國財政部上月亦對德勤中國作出過嚴厲的行政處罰，不但沒收德勤北京分所違法所得及處

罰款，合計總額２﹒１億元人民幣，還暫停德勤北京分所經營業務三個月，原因是德勤對華融中

國（０２７９９）存在嚴重審計缺陷。

跨國會計師事務所在面對中國企業，尤其是國企時陷入兩難局面，一方面事務所要堅守審計

品質標準保證合規，但另一方面中國企業有可能利用其在中國的政商地位，讓事務所在審計工作

中困難重重。（ｅｙ）

