《經濟通通訊社１３日專訊》中國國務委員兼外長秦剛１２－１３日到烏茲別克撒馬爾罕出

席第四次阿富汗鄰國外長會，並訪問烏茲別克。烏茲別克總統米爾濟約耶夫１２日在塔什干與秦

剛會面，稱願加快落實中吉烏鐵路項目，拓展經貿、新能源、基礎設施、人文、地方等各領域合

作，借鑑中國發展經驗和創新科技，並期待赴華出席中國－中亞峰會和第三屆「一帶一路」國際

合作高峰論壇。

秦剛歡迎米爾濟約耶夫赴華出席中國－中亞峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，

並稱雙方要落實好經貿投資合作五年規劃，在完成好兩國元首確定的１００億美元貿易額目標基

礎上持續努力。加快發展戰略對接，爭取中吉烏鐵路早日啟動建設，助力地區互聯互通。成立減

貧合作分委會，助力烏早日實現減貧目標。拓展新能源合作，優化能源結構，維護能源安全。鼓

勵支持地方、民間交流合作，夯實兩國人民友好基礎。



＊中方鼓勵更多中國企業赴烏投資興業＊



同日秦剛還與烏茲別克代外長賽義多夫會談。秦剛稱，中方願同烏方繼續在涉及彼此核心利

益問題上相互堅定堅持，做大合作「蛋糕」，加強共建「一帶一路」對接。中方鼓勵更多中國企

業赴烏茲別克投資興業，並願擴大進口烏茲別克優質產品。

賽義多夫則指出，烏方期待深化兩國全方位合作，學習借鑑中方減貧等治國理政經驗，又歡

迎中方擴大對烏投資，稱將繼續全力支持並積極參與「一帶一路」，將中吉烏鐵路打造為標桿項

目，加強歐亞大陸互聯互通。（ｓｌ）

