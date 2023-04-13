《經濟通通訊社１３日專訊》中央網信辦、農業農村部、國家發展改革委、工業和信息化部

、國家鄉村振興局聯合印發《２０２３年數字鄉村發展工作要點》，目標到年底，數字鄉村發展

取得階段性進展，農村寬頻接入用戶數超過１﹒９億，５Ｇ網絡基本實現鄉鎮級以上區域和有條

件的行政村覆蓋，農業生產信息化率達到２６﹒５％，農產品電商網絡零售額突破５８００億元

人民幣。

《要點》表示，要以數字化賦能鄉村產業發展、鄉村建設和鄉村治理，整體帶動農業農村現

代化發展、促進農村農民共同富裕，推動農業強國建設取得新進展、數字中國建設邁上新台階。

《要點》部署了１０個方面２６項重點任務。１０個方面分別為夯實鄉村數字化發展基礎，強化

糧食安全數字化保障，提升網絡幫扶成色成效，因地制宜發展智慧農業，多措並舉發展縣域數字

經濟，創新發展鄉村數字文化，提升鄉村治理數字化水平，深化鄉村數字普惠服務，加快建設智

慧綠色鄉村，保障數字鄉村高質量發展。



＊加快農業全產業鏈數字化轉型＊



具體任務包括推動糧食全產業鏈數字化轉型、運用數字技術保障國家糧食安全；持續做好防

止返貧動態監測和幫扶、不斷增強脫貧地區內生發展動力；加快農業全產業鏈數字化轉型、強化

農業科技和智能裝備支撐；推進農村電子商務提檔升級、培育壯大鄉村新業態新模式、深化農村

數字金融普惠服務；營造鄉村網絡文化繁榮發展環境、推動鄉村文化文物資源數字化等。

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