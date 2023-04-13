《經濟通通訊社１３日專訊》第１３３屆中國進出口商品交易會（又稱「廣交會」）將於４

月１５日至５月５日在廣州海珠區琶洲島中國進出口商品交易會展館（又稱「廣交會展館」）舉

行。大會發言人、中國外貿中心副主任徐兵表示，本屆廣交會是歷來規模最大的一屆，展覽面積

和參展企業數量均創歷史新高。展覽總面積從１１８萬平方米增至１５０萬平方米，展位數量從

６萬個增至近７萬個。線下參展企業從２﹒５萬家增至３４９３３家，新參展企業超過９０００

家，線上參展企業達到３９２８１家。

徐兵介紹，本屆廣交會新設工業自動化及智能製造、新能源及智能網聯汽車、孕嬰童用品３

個新展區，以及智慧生活、銀髮經濟、檢測和防護用品等３個新專區。在保持１０大類產品的基

礎上，展區數增至５４個，專區數增至１５９個，並優化重組部分展區，大型機械及設備展區更

名為加工機械設備展區，通用機械、小型加工機械及工業零部件展區更名為通用機械及機械基礎

件展區。



＊進口展５０８家企業，逾七成來自一帶一路沿線＊



生產企業、民營企業是最大參展主體，分別佔５０﹒５７％和９０﹒１％。優質特色企業數

量創歷史新高，行業頭部企業和擁有「專精特新小巨人」、製造業單項冠軍、國家級高新技術企

業、國家企業技術中心等稱號的優質企業共計約５７００家。企業線上展品已超過３００萬件，

其中新產品近８０萬件，綠色低碳產品近５０萬件。

進口展規模繼續擴大，首次在三個展期均設進口展，面積達到３萬平方米，較疫情前增長

５０％。來自４０個國家和地區的５０８家企業在１２個專業展區參展，其中「一帶一路」沿線

國家和地區的參展企業佔７３％。（ｓｌ）

