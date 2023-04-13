【ＦＯＣＵＳ】連續９個月下降的ＣＰＩ，似改變不了美聯儲「最後倔強」－－５月再加息

２５基點；另一邊廂，衰退預期、信貸收緊、職位急凍，亦令「掉頭反轉」預期升溫－－最快７

月開啟迅速降息。「鋼絲」上的鮑公如何左右平衡，都牽扯更大的市場動盪和全球經濟關係重構

。



＊核心通脹粘性揮之不去＊



當拜登吹噓美國「年度通脹處於２０２１年５月以來最低水平（５％）」，扣除能源和食品

的「核心通脹」、再扣除住房的「超級核心通脹」仍勁頭不減，按月續分別攀升０﹒４％、

０﹒２％。通脹粘性揮之不去甚至頑固過預期，恐預示通脹從去年中的９﹒１％回落至現時５％

之後，愈想接近２％政策目標，難度將愈大。

一大變數即是汽油價格，盡管３月錄按月跌４﹒６％，但自ＯＰＥＣ＋上周日（２日）宣布

５月起額外減產每日１６６萬桶，全球基準的布油價格已從３月底的７５美元升至８７美元以上

，美國戰略石油儲備續跌至１９８３年１１月以來最低。另一例證則是跟勞動力成本密切相關的

外賣食品價格，按月升０﹒６％，反映驟然錄１９８７年以來最大跌幅（按月－１０﹒９％）的

雞蛋價格僅是短期波動。

鑒於此，明年有投票權的里士滿聯儲行長巴爾金、三藩市聯儲行長戴利雙雙放鷹，稱「還

有很長的路要走」、「有充分理由認為政策或須進一步收緊」；期貨市場預期５月再加息２５基

點的機會高企近七成。



＊衰退攔路倒逼幣策轉向＊



聯儲激進加息維持「通脹鬥士」形象的代價不菲，在美國貨幣市場基金規模膨脹至５﹒２５

萬億美元紀錄新高的反面，摩通、富國、美銀三巨頭的首季存款預期按年大幅縮水５２１０億美

元。隨之而來的連鎖反應是，小型企業的信貸狀況３月急降至逾十年最低水平。融資不易，拖累

製造業、建築業、零售業等周期性行業的招聘意欲，３月職位空缺數下降錄兩年來最大，而每周

工時亦錄２０２０年４月以來最低。

聯儲最新公布的會議紀要顯示，工作人員首次預期，美國經濟今年稍晚將出現輕度衰退；而

過去５５年的歷史數據顯示，每當聯儲以加息來對抗高通脹（ＣＰＩ＞５％）時，衰退總會接踵

而至。美銀近日即發布１２張圖表，包括製造業活動下降、收益率曲線變陡、信貸緊縮傷害就業

等，警告美國經濟即將進入全面衰退。

如何應對？相比聯儲２０１８年、２００６年、２０００年分別間隔７個月、１５個月、７

個月，從加息轉向減息，市場押注今次掉頭反轉將來得更快更急，首次減息或於７月開啟，終端

利率將從６月的５﹒０１％峰值迅速降至明年１月的４﹒１６％。



＊重組供應鏈應對不確定＊



倘若衰退疊加減息真的發生，無疑將令２月咬定「今年不會減息」、押注「有機會軟著陸」

的鮑威爾公信力破產；而高利率的肥尾效應將放大不確定性及加劇市場動盪。

更進一步的考慮是，減息作為凱恩斯信徒們的經典需求端刺激手段，恐隨時令高通脹成為常

態，國際貨幣基金組織最新預計，盡管能源和食品價格逆轉，但全球通脹今明兩年仍將高企７％

、４﹒９％。

在此背景下，關鍵原材料及產品供給（如晶片、礦產）、攸關國家競爭力的關鍵行業（若人

工智能、電動車）、更多樣可靠彈性的供應鏈等，將加速全球經濟關係重構。看看３月急升的中

國煤炭、原油進口，以及巴西總統盧拉周三（１２日）開啟訪華之旅，耐人尋味。

