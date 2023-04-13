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AH股新聞

13/04/2023 17:58

《中國要聞》習近平考察廣東：冀外國投資者抓住機遇深耕中國市場

　　《經濟通通訊社１３日專訊》官媒《新華社》報道，中國國家主席習近平４月１０至１３日
在廣東考察，先後到湛江、茂名、廣州等地，深入企業、港口、農村等進行調研。習近平表示，
在全球經濟增長乏力情況下，中國加快構建新發展格局，加強營商環境建設，市場優勢會更加明
顯。希望外國投資者抓住機遇，到中國來，到廣東來，到粵港澳大灣區來，深耕中國市場，創造
企業發展新輝煌。
　　習近平重申，中國改革開放政策將長久不變，永遠不會自己關上開放的大門。一切願意與中
國合作共贏的國家，中國都願意與他們相向而行，推動世界經濟共同繁榮發展。中國是個大國，
要重視實體經濟，走自力更生之路，關鍵核心技術要立足自主研發，也歡迎國際合作，並要加強
教育和人才培養，夯實科技自立自強根基。
　
＊培育更多具自主知識產權的創新型企業＊
　
　　習近平強調，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。要深入實施創新驅動
發展戰略，加強區域創新體系建設，進一步提升自主創新能力，努力在突破關鍵核心技術難題上
取得更大進展。要加強對中小企業創新支持，培育更多具有自主知識產權和核心競爭力的創新型
企業。要強化企業主體地位，推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合，不斷提高科技成果轉化
和產業化水平，打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要推進粵港澳大灣區人才高地建設，
形成高端科創人才聚集效應。
　　此外，習近平指出，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，在中國式現代化建設的大
局中地位重要、作用突出，要求廣東要在全面深化改革、擴大高水平對外開放、提升科技自立自
強能力、建設現代化產業體系、促進城鄉區域協調發展等方面繼續走在全國前列，在推進中國式
現代化建設中走在前列。
　
＊廣東堅持以製造業立省，加快產業轉型升級＊
　
　　習近平稱，粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位。廣東要把粵港澳大灣區建
設作為廣東深化改革開放的大機遇，擺在重中之重，以珠三角為主陣地，舉全省之力辦好這件大
事，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地
。廣東要始終堅持以製造業立省，更加重視發展實體經濟，加快產業轉型升級，推進產業基礎高
級化、產業鏈現代化，發展戰略性新興產業，建設更具國際競爭力的現代化產業體系。廣東還要
下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、
粵西、粵北地區更好承接珠三角地區的產業有序轉移。要加強陸海統籌、山海互濟，強化港產城
整體布局，加強海洋生態保護，全面建設海洋強省等。（ｓｌ）

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