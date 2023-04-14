《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李強在北京市調研獨角獸企業

發展情況。他強調，要銳意創新，著力開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，為實現

經濟運行整體好轉、推動高質量發展注入強勁動力。

在銀河航天（北京）網絡技術有限公司，李強察看最新在研產品和已發射衛星模型，他表示

，衛星網絡產業發展方興未艾，要瞄準國際先進水平，支持相關企業加強關鍵技術和核心部件研

發攻關，持續降低製造成本，加大應用推廣力度，進一步拉長產業鏈條，推動相關產業協同發展

。

在北京海博思創科技股份有限公司，李強了解公司儲能系統解決方案，察看相關儲能產品和

應用案例。他指出，儲能具有廣闊市場空間。要把新能源和儲能產業發展緊密結合起來，進一步

加強規劃引導和政策支持，持續推動技術進步，積極支持用戶側儲能多元化發展，更好適應市場

變化、滿足用戶需求。



＊加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關＊



在北京地平線機器人技術研發有限公司，李強聽取公司車規級智能駕駛芯片的研發和產業化

情況介紹。他指出，智能網聯汽車作為「大號終端」，融合多種功能、滿足多種需求，是一個重

要的發展方向，並且我們已經具有一定的優勢。要加快芯片研發製造等關鍵核心技術攻關，著力

穩定產業鏈供應鏈，打造更多具有話語權的產品和技術，推動產業發展實現更大突破。

座談交流時，李強強調，獨角獸企業具有高成長性，一定程度上代表了經濟轉型升級的方向

。企業是科技創新的主體，希望廣大企業特別是科技型企業以創新為使命，把更多精力放在關鍵

核心技術攻關突破上，打造更多「獨門絕技」「硬核科技」，努力在新領域新賽道脫穎而出。他

強調，營商環境沒有最好，只有更好。各級政府要從企業實際需求出發，為企業發展營造更好的

環境和創新生態。要針對科技型企業的成長特點，在人才引進、融資支持、成果轉化、市場培育

等方面，提供更為精准優質高效的服務，促進企業做強做優做大。

