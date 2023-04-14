《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》二十國集團（Ｇ２０）１２－１３日在國

際貨幣基金組織春季會議期間，於美國華盛頓召開今年第二次Ｇ２０財長和央行行長會，主要討

論了促進全球經濟復甦、完善國際金融架構、發展可持續金融、提升金融部門韌性、促進普惠金

融以及國際稅收等領域的工作進展。人民銀行行長易綱出席會議，副行長宣昌能陪同參會。

易綱在發言中表示，中國經濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預

計今年ＧＤＰ增速將達５％左右。

易綱又強調，各方應採取切實行動確保第１６次份額總檢查如期順利完成，中方願與各方一

道落實債務處置共同框架。易綱感謝各方對Ｇ２０可持續金融工作組工作的支持，並表示人民銀

行作為工作組聯合主席，將與各方密切合作完成今年工作任務。



＊全球經濟仍面臨較大下行風險＊



會議成員普遍認為，受高通脹、貨幣政策收緊、地緣局勢緊張等系列因素影響，全球經濟仍

面臨較大下行風險。部分成員關注近期發達經濟體銀行業動蕩帶來的不確定性。各方同意加強政

策協調，共同促進全球經濟復甦、維護金融穩定。

會議支持加強全球金融安全網，重申將推進國際貨幣基金組織第１６次份額總檢查如期完成

。各方呼籲更多國家參與特別提款權轉借，支持落實好債務處置共同框架，幫助脆弱經濟體經濟

復甦。

會議肯定了Ｇ２０可持續金融工作組在完善動員充足氣候融資機制、促進可持續發展目標相

關融資、加強可持續金融能力建設三方面工作的積極進展，期待工作組提出相關政策建議。各方

支持加強加密資產監管的國際協調，同意更新《Ｇ２０普惠金融行動計劃》。

