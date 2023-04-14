《經濟通通訊社１４日專訊》新開發銀行昨日（１３日）在總部上海舉行新行長的就職典禮

，巴西前總統羅塞夫正式就任。

羅塞夫表示，未來，新開發銀行將在可持續發展與包容性經濟增長方面持續向成員國提供支

持。他指出，自２０１５年成立以來，新開發銀行已累計批准成員國９８個項目，投資總額約

３３２億美元。其中，截至今年一季度末，累計批准２２個巴西項目，投資總額約６２億美元；

累計批准２４個中國項目，投資總額約９０億美元。投資的重點領域涵蓋清潔能源和能效、交通

基礎設施、水和衛生設施、環境保護、社會基礎設施和數字基礎設施。

正在中國訪問的巴西總統盧拉昨日亦來到新開發銀行總部，參加羅塞夫的就職典禮，並與新

開發銀行的管理層討論了在巴西開展項目投資，涉及可再生與清潔能源、現代交通基礎設施與城

市交通、水與衛生設施效率等發展領域。雙方還討論了加強合作的方向，包括進一步支持巴西減

緩氣候變化影響、推動綠色金融等方面的努力。

新開發銀行是巴西、俄羅斯、印度、中國、南非於２０１５年共同成立的多邊開發銀行，宗

旨是為金磚國家及其他新興經濟體和發展中國家的基礎設施建設和可持續發展項目動員資源，作

為現有多邊和區域金融機構的補充，促進全球增長與發展。（ｌｃ）

