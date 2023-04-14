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AH股新聞

14/04/2023 13:27

《駐滬專電》特斯拉在滬成立新能源公司，註冊資本２００萬美元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》天眼查信息顯示，特斯拉（上海）新能源有限公司昨日成立，
註冊資本２００萬美元，法定代表人為特斯拉中國區總經理王昊，董事長為特斯拉汽車業務高級
副總裁朱曉彤，公司經營范圍含技術服務、人工智能基礎軟件開發、太陽能發電技術服務、儲能
技術服務、電機及其控制系統研發、汽車零部件研發等。股東信息顯示，該公司由特斯拉汽車香
港有限公司全資持股。（ｌｃ）

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