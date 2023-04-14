《經濟通通訊社１４日專訊》國務院發布《關於上市公司獨立董事制度改革的意見》，確定

了八方面的改革任務。一是明確獨立董事職責定位，要求發揮獨立董事決策、監督、咨詢作用，

將監督職責的重點聚焦在公司與其控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員之間的潛在重大

利益沖突事項上。

二是優化獨立董事履職方式，要建立獨立董事專門會議機制，財務會計報告及其披露等事項

由審計委員會、關聯交易等事項應由獨立董事專門會議事前認可。

三是強化獨立董事任職管理，要求獨立董事符合獨立性要求，建立獨立董事資格認定制度，

制定獨立董事職業道德規范，探索建立獨立董事信息庫。

四是改善獨立董事選任制度，從提名、資格審查、選舉、持續管理、解聘等方面全鏈條優化

獨立董事選任機制，建立提名回避機制，明確獨立董事候選人任職資格審查要求。

五是加強獨立董事履職保障，明確上市公司應為獨立董事履職提供必要條件，強化對上市公

司及相關主體不配合、阻撓獨立董事履職的監督管理，鼓勵上市公司為獨立董事投保董事責任保

險。

六是嚴格獨立董事履職情況監督管理，壓緊壓實獨立董事履職責任，加大監管力度，完善獨

立董事履職評價制度，建立聲譽激勵約束機制。

七是健全獨立董事責任約束機制，加大對獨立董事不履職不盡責的責任追究力度，按照責權

利匹配的原則，明確獨立董事與非獨立董事承擔共同而有區別的法律責任，推動針對性設置獨立

董事的行政責任、民事責任認定標准。

八是完善協同高效的內外部監督體系，形成強大監督合力。（ｌｃ）

