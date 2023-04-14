《經濟通通訊社１４日專訊》內地母嬰社群電商寶寶樹（０１７６１）高層內鬥升級，原首

席財務官（ＣＦＯ）徐翀在被董事會免職後拒絕交權。

寶寶樹近日公告稱，由於公司董事會對徐翀擔任ＣＦＯ時的表現不滿意，決定即時免除徐翀

的董事、ＣＦＯ、薪酬委員會成員等一切職務。同時，公司董事會任命大股東「復星系」高管高

曉光為ＣＦＯ，負責全面管理集團財務資金工作等事務，自４月１１日起生效。

《財新網》引述知情人士指，徐翀得知自己被免職的消息非常突然，因此一直將自己反鎖在

辦公室內，拒絕交出公司財務章、支票簿，也拒絕更改銀行授權簽字人權限，不進行任何交接。

截至昨日（１３日）中午，寶寶樹董事會仍在和徐翀進行商議談判。

公開資料顯示，今年４８歲的徐翀畢業於南京大學，２００１年７月取得中國人民大學法律

碩士學位。曾任中視金橋（００６２３）ＣＦＯ、華康保險代理有限公司副總裁兼ＣＦＯ、上海

找鋼網ＣＦＯ等職。２０１４年起擔任寶寶樹執行董事、ＣＦＯ，負責公司戰略發展、財務運營

管理及資本運作。

與徐翀同時被免職的，還有寶寶樹聯席公司秘書馬烈，而其接替者同樣是來自大股東的高管

湯亦敏。

寶寶樹成立於２００７年，最早從母嬰社群做起，逐步發展成電商平台銷貨模式。２０１６

年，復星集團聯合晨山資本、好未來共同參與了寶寶樹Ｄ輪３０億元人民幣的融資。２０１９年

以來，寶寶樹連年虧損。有寶寶樹離職員工表示，隨著抖音、小紅書等渠道的崛起，用戶獲得母

嬰資訊的渠道逐步多元，寶寶樹社區活躍度不斷下降，廣告收入也出現腰斬。該離職員工稱，寶

寶樹目前的困境已經很難從自身業務上去改善，只能寄希望於已有的或未來的戰略投資者帶來資

源和資金來進行脫困。（ｌｃ）

