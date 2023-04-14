《經濟通通訊社１４日專訊》為落實國務院發布的《關於上市公司獨立董事制度改革的意見

》，中證監今日發布《上市公司獨立董事管理辦法（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。

《辦法》根據國務院確定的八個方面重點改革任務，進一步細化獨立董事制度各環節具體要

求。其中提到，要完善獨立董事的任職條件、提名選舉、持續管理等各環節制度。要求建立獨立

董事資格認定制度，強調獨立董事不得與上市公司及其主要股東、實際控制人存在利害關係。在

提名選聘方面，要求提名委員會對獨立董事的任職資格進行審查，推行累積投票制選舉獨立董事

。

《辦法》還要求上市公司從組織、人員、資源、信息、經費等方面為獨立董事履職提供必要

條件，確保獨立董事依法充分履職，強化對相關主體不配合、阻撓獨立董事履職的監督管理。相

關主體違反有關規定的，中證監可以採取監管措施或者予以行政處罰；按照責權利匹配原則，兼

顧獨立董事的董事地位和外部身份特點，針對性細化列舉獨立董事責任認定考慮因素及不予處罰

情形，體現過罰相當、精準追責。

《辦法》還支持保險公司開展符合上市公司需要的相關責任保險業務，降低獨立董事正常履

職的風險。同時，通過完善獨立董事履職評價制度、建立聲譽激勵約束機制，推動實現正向激勵

與反面警示並重，進一步激發獨立董事履職的積極性。（ｌｃ）

