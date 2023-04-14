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AH股新聞

14/04/2023 17:10

福萊特玻璃與晶科能源就光伏壓延玻璃訂立買賣框架協議

　　《經濟通通訊社１４日專訊》福萊特玻璃（０６８６５）（滬：６０１８６５）公布，與晶
科能源於２０２３年４月１４日就供應及銷售組件用光伏壓延玻璃訂立買賣框架協議，協議期自
２０２４年１月１日起至２０２５年１２月３１止，為期兩年。
　　預估買賣框架協議總金額約１０５﹒２４億元人民幣（含稅），光伏玻璃在買賣框架協議下
的最高銷量合共約為４﹒８９５億平方米。（ｈｐ）

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