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AH股新聞

14/04/2023 17:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒５６億元，買中移動沽盈富

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開７８點，報２０４２２點。最高升１３８點報
２０４８２點，最低跌４７點報２０２９７點。恒指收報２０４３８點，升９４點或０﹒４６％

　　北水全日淨流入３３﹒５６億元，增加２００﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移
動（００９４１）、中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
　　主板成交１０８３﹒６４億元減少１﹒５％。其中港股通成交３９９﹒１億元，佔總成交
３６﹒８％。
　　中國移動升１﹒５９％報６６﹒９５元，北水淨買入５﹒８億元；中芯國際升７﹒１７％報
２３﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；藥明生物升１﹒７６％報５４﹒８元，北水淨買入１﹒６
億元。
　　盈富基金升０﹒６８％報２０﹒７元，北水淨賣出３﹒１億元；建設銀行升０﹒３８％報
５﹒２６元，北水淨賣出２﹒４億元；商湯升０﹒３４％報２﹒９３元，北水淨賣出０﹒７億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　５﹒７８
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　４﹒８５
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒６２
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　　１﹒４２
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　　１﹒２１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　（０２８００）　　　　　－３﹒０５
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒４０
　　商湯　　　（０００２０）　　　　　－０﹒７０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－０﹒６６
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　－０﹒４７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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