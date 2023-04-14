《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



堅定不移全面深化改革擴大高水平對外開放

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國家主席習近平近日在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，要錨定強

國建設、民族復興目標，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面

深化改革、擴大高水平對外開放、提升科技自立自強能力。



數據釋放積極信號，穩經濟舉措仍將發力

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最新發布的物流數據、中小企業發展指數、金融數據等多項數據，釋放出當前經濟企穩回升信號

。專家表示，經濟恢復正處於關鍵期。為進一步穩定市場預期，提振發展信心，鞏固經濟向好勢

頭，穩經濟舉措料持續發力。



一季度外貿展現較強韌性

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海關總署１３日公布，一季度中國貨物貿易進出口總值９﹒８９萬億元（人民幣．下同），同比

增４﹒８％。其中，出口５﹒６５萬億元，同比增長８﹒４％；進口４﹒２４萬億元，同比增

０﹒２％。總的來看，一季度中國進出口展現了較強韌性，開局穩中向好，為全年實現外貿促穩

提質打下基礎。





《上海證券報》



堅定不移全面深化改革擴大高水平對外開放

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國家主席習近平近日在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，要錨定強

國建設、民族復興目標，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面

深化改革、擴大高水平對外開放、提升科技自立自強能力。



一季度外貿逐月向好韌性強

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海關總署１３日發布的數據顯示，一季度中國貨物貿易進出口總值達９﹒８９萬億元，同比增長

４﹒８％，較去年四季度提速２﹒６個百分點，外貿開局平穩向好。其中，出口５﹒６５萬億元

，同比增長８﹒４％；進口４﹒２４萬億元，同比增長０﹒２％。



房企３月融資活躍，信用債融資規模環比翻一番

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中指研究院公布，３月房地產企業非銀融資總額為９１７﹒９億元，同比下降１６﹒３％，環比

增逾一倍。其中，信用債依然維持良好勢頭，３月房地產行業信用債融資６６７﹒７億元，同比

增長１５﹒９％，環比增長１００﹒９％，就今年一季度來看，房地產行業信用債融資

１２９７﹒３億元，同比增長１１﹒６％。





《證券時報》



堅定不移全面深化改革擴大高水平對外開放

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國家主席習近平近日在廣東考察時強調，廣東是改革開放的排頭兵、先行地、實驗區，要錨定強

國建設、民族復興目標，圍繞高質量發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，在全面

深化改革、擴大高水平對外開放、提升科技自立自強能力。



一季度貨物進出口大超預期

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海關總署１３日發布的外貿進出口數據大幅好於市場機構預期。海關總署表示，一季度外貿進出

口開局平穩、逐月向好。其中，電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池「新三樣」產品合計一季度

出口增長６６﹒９％，拉高了出口整體增速２個百分點，比去年的拉動力進一步增強。



二季度專項債規模望維持高位

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Ｗｉｎｄ數據顯示，今年一季度中國地方政府債券累計發行約２１０９７億元，新增專項債發行

約１３２２８億元，均高於過去三年同期發行規模。專家認為，一季度財政政策保持積極發力，

積極護航經濟大盤。二季度專項債發行規模或將繼續維持高位。（ｌｃ）

