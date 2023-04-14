《鍾之日記》４月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國３月ＰＰＩ低市場預期，顯示通脹進一步放緩，市場憧憬聯儲局或停止加息，美國三大

指數開市後持續走高。香港銀行間流動性接近三年低點，為捍衛聯繫匯率制度，香港金管局本月

已買入約２００億港元，香港銀行體系總結餘今日為５７２億港元，距２０２０年初５４０億元

的低位僅差一線。

香江魚缸今日缺乏方向。恒指高開７８點，早段曾升至１３８點至２０４８２，惟部分重磅

科技股如美團（０３６９０）、京東（０９６１８）等下跌，金融股表現亦一般，恒指曾倒跌數

十點，幸得騰訊（００７００）及阿里巴巴（０９９８８）維持升勢，恒指終高開高收，全日收

報２０４３８，升９４點或升０﹒４６％，連升第二日，全星期升１０７點或０﹒５３％。主板

成交１０８３﹒６４億元。國企指數報６９１４，升３８點或升０﹒５７％。恒生科技指數報

４１６４，升４點或升０﹒１０％。



＊滬指９個月高，全周累升０﹒３％＊



人民銀行行長易綱在華盛頓出席Ｇ２０財長和央行行長會議發言中表示，中國經濟正在企穩

回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年ＧＤＰ增速將達５％左右。同樣看好

中國的還有ＩＭＦ亞太部副主任托馬斯．赫爾布林，他表示，２０２３年中國經濟將迎來強勁反

彈，中國政府設定的５％左右的經濟增長目標與國際貨幣基金組織給出的預測十分接近，這一目

標切實可行。

滬深兩市受激勵，今早高開後，升幅進一步擴大，半導體、有色股走勢最強，滬綜指以近全

日高位收升０﹒６％，報３３３８﹒１５點，創去年７月以來逾９個月新高，全周累計升

０﹒３％；深成指升０﹒５１％，創業板指揚０﹒９３％。

兩市全日成交１１１５０億元，連續第九個交易日突破１萬億元人民幣，按日微跌近２％。

外資今日結束連續兩日流出，轉為流入６４億元人民幣為近一個月新高。



＊李強撐晶片業，中芯破頂＊



國務院總理李強稱加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關；衛星網絡產業要瞄準國際先進水

平，支持相關企業加強關鍵技術和核心部件研發攻關等。李強此番講話，為早前遭國家大基金連

番減持半導體股的利淡消息注入強心針，中芯（００９８１）中芯破頂，收市飆７﹒２％，為表

現最好藍籌。

騰訊在微信公眾號宣布，騰訊雲發布面向大模型訓練的新一代ＨＣＣ（Ｈｉｇｈ－

Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ Ｃｌｕｓｔｅｒ）高性能計算集群，整體性能

比過去提升了３倍。騰訊收升０﹒６％。

阿里巴巴的數字商業板塊（ＣＤＣ）有重大調整，淘寶天貓產業運營及發展中心總裁楊光將

離職，該中心將調整為３個行業發展部－－行業發展１部、行業發展２部及行業發展３部。阿里

收升０﹒４％。



＊３月運營數據佳，惟三大航反應弱＊



多家航空公司公布３月運營數據，中國國航（００７５３）、中國東航（００６７０）、南

方航空（０１０５５）客運運力投入同比上升。同時，民航業客運收入快速反彈，並且隨著五一

黃金周臨近，機票預訂量出現大幅上漲。不過三大航股價波動不大，國航升０﹒４％，東航升

０﹒３％，南航則跌０﹒９％。

中國民航業的復甦向好，也直觀地表現在了五一的機票預訂量上。航旅縱橫發布的數據顯示

，截至４月１０日，國內多地的「五一」假期機票預訂量已經遠超去年同期。其中南京、上海、

深圳、北京、重慶、杭州等熱門目的地的機票預訂量增幅較大，較去年增長超６倍，廣州、青島

兩地更是較去年暴增１０倍左右。

中國航協方面預計，今年第二季度國內市場的「補償性旅游」需求正轉化為實際消費，有存

量需求集中釋放的因素，國際客運市場將保持恢復態勢。預測第二季度的整體客運航班量將恢復

至疫情前的９８％以上，旅客運輸量恢復至８５％左右。



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