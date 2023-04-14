《經濟通通訊社１４日專訊》據內媒報道，首批不動產私募投資基金管理人已經出爐，包括

鼎暉投資、深創投不動產基金、高和資本、中聯前源不動產基金、鼎信長城投資集團、建信（北

京）投資基金管理有限責任公司７家頭部機構。在申請管理人試點資格的同時，這些機構已開始

籌備基金產品。

今年２月中旬，中證監啟動不動產私募投資基金試點工作，允許符合條件的私募設立不動產

私募投資基金，引入機構資金，投資存量住宅地產、商業地產、基礎設施，促進房地產企業盤活

經營性不動產並探索新的發展模式。

整體來看，首批獲得試點資格的私募管理人均為頭部機構。其中，鼎暉投資和建信（北京）

投資管理規模均超過１００億元人民幣，深創投不動產基金管理規模則超過５０億元人民幣。

康達律師事務所律師李釗林表示，試點規則發布之後，市場各方反應非常積極，很多機構都

躍躍欲試。不僅是很多項目方需要尋求融資，還有很多資金方（包括未能取得試點的基金管理人

）慕名而來。但基金既需要解決項目來源問題，還需要匹配資金來源，預計最快１個月到２個月

基金產品有望落地。（ｌｃ）

