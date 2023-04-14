《經濟通通訊社１４日專訊》隨著房地產銷售回暖，房企融資也變得活躍起來。中指院發布

的數據顯示，３月房地產企業非銀融資總額為９１７﹒９億元（人民幣．下同），同比降

１６﹒３％，環比增長１０９％。其中，信用債依然維持良好勢頭，３月房地產行業信用債融資

６６７﹒７億元，佔比約７２﹒７４％，同比增長１５﹒９％，環比增長１００﹒９％，就今年

一季度來看，房地產行業信用債融資１２９７﹒３億元，同比增長１１﹒６％。

中指研究院企業研究總監劉水指，去年以來，房企融資環境發生了積極變化。從融資結構來

看，信用債融資恢復明顯，今年一季度信用債月度發行額同比數據由負轉正，累計發行額同比增

長１１﹒６％。但海外債、信托、ＡＢＳ等渠道發行規模仍在下降通道，特別是信托等非標渠道

，投放規模持續壓降，表明投資人對行業風險仍有顧慮和考量，多數投資人仍在觀察銷售市場復

甦進度。



＊當前發債房企仍以國企央企為主



房企層面，克爾瑞研究中心統計數據顯示，３月克爾瑞監測的８０家房企的融資總額為

６０８﹒９３億元，環比增長４３﹒４％，同比減少３１﹒３％。從累計數據來看，今年一季度

，８０家房企融資總額約１６２０﹒２５億元，同比減少２７﹒９１％。

其中，３月房企發債３７７﹒４５億元，環比增長４５﹒６％，同比減少０﹒７％。公司債

發行９８﹒９５億元，環比減少２６﹒２％，同比增長１１５﹒６％；中期票據發行１４６億元

，環比增長３８６﹒７％，同比增長８﹒３％，境內發債的企業主要是廈門國貿、首開股份

（滬：６００３７６）、華潤置地（０１１０９）、保利發展（００１１９）等國企央企。

融資成本方面，３月８０家典型房企新增債券類融資成本為３﹒７２％，環比下降０﹒４１

個百分點，同比下降１﹒１個百分點；今年前３個月，８０家典型房企新增債券類融資成本為

３﹒９８％，較２０２２年全年下降０﹒２５個百分點。克爾瑞研究中心總經理林波指，當前發

債的企業仍以國企央企為主，這些企業的融資優勢較為明顯，整體融資成本因此保持在較低水平

。（ｌｃ）

