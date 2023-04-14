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AH股新聞

14/04/2023 08:55

《中國房產》中指院：房企３月信用債融資規模按月翻番

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隨著房地產銷售回暖，房企融資也變得活躍起來。中指院發布
的數據顯示，３月房地產企業非銀融資總額為９１７﹒９億元（人民幣．下同），同比降
１６﹒３％，環比增長１０９％。其中，信用債依然維持良好勢頭，３月房地產行業信用債融資
６６７﹒７億元，佔比約７２﹒７４％，同比增長１５﹒９％，環比增長１００﹒９％，就今年
一季度來看，房地產行業信用債融資１２９７﹒３億元，同比增長１１﹒６％。
　　中指研究院企業研究總監劉水指，去年以來，房企融資環境發生了積極變化。從融資結構來
看，信用債融資恢復明顯，今年一季度信用債月度發行額同比數據由負轉正，累計發行額同比增
長１１﹒６％。但海外債、信托、ＡＢＳ等渠道發行規模仍在下降通道，特別是信托等非標渠道
，投放規模持續壓降，表明投資人對行業風險仍有顧慮和考量，多數投資人仍在觀察銷售市場復
甦進度。
　
＊當前發債房企仍以國企央企為主
　
　　房企層面，克爾瑞研究中心統計數據顯示，３月克爾瑞監測的８０家房企的融資總額為
６０８﹒９３億元，環比增長４３﹒４％，同比減少３１﹒３％。從累計數據來看，今年一季度
，８０家房企融資總額約１６２０﹒２５億元，同比減少２７﹒９１％。
　　其中，３月房企發債３７７﹒４５億元，環比增長４５﹒６％，同比減少０﹒７％。公司債
發行９８﹒９５億元，環比減少２６﹒２％，同比增長１１５﹒６％；中期票據發行１４６億元
，環比增長３８６﹒７％，同比增長８﹒３％，境內發債的企業主要是廈門國貿、首開股份
（滬：６００３７６）、華潤置地（０１１０９）、保利發展（００１１９）等國企央企。
　　融資成本方面，３月８０家典型房企新增債券類融資成本為３﹒７２％，環比下降０﹒４１
個百分點，同比下降１﹒１個百分點；今年前３個月，８０家典型房企新增債券類融資成本為
３﹒９８％，較２０２２年全年下降０﹒２５個百分點。克爾瑞研究中心總經理林波指，當前發
債的企業仍以國企央企為主，這些企業的融資優勢較為明顯，整體融資成本因此保持在較低水平
。（ｌｃ）

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