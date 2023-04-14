《經濟通通訊社１４日專訊》據《２１世紀經濟報道》指，監管近日開始限制基金投資信用

債的比例及槓桿水平。根據新的要求，ＡＡ＋信用債佔信用資產的比例不超過２０％，而此前的

標準多為「不高於５０％」。此外，債券基金投資ＡＡ＋信用債不得使用槓桿，評級為ＡＡＡ的

信用債才可使用槓桿，槓桿率不超過１２０％；同時對債券基金投資者的結構管控也提出嚴格要

求。

天風證券固定收益首席分析師孫彬彬在研報中指出，今年２月和３月發行的兩隻中長期純債

基金，在其投資策略中就提出「投資於ＡＡ＋級的信用債佔持倉信用債的比例不超過２０％，投

資於ＡＡＡ級的信用債佔持倉信用債的比例不低於８０％」的要求。由此表明，公募基金對中低

等級信用債需求量邊際減少的趨勢。

暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝表示，導致上述新規出台的導火索可能是去年的債券波

動。去年１１月，受聯儲局加息等因素影響，國內債市出現集中拋售現象，各品種信用利差均明

顯走闊，中短久期、中低評級信用債估值調整幅度較大。而債市的大幅波動，也造成了眾多債券

型基金淨值齊跌，並引發一定規模的贖回，進而引發了更大規模的「擠兌」，進而導致一些債券

理財產品跌破淨值，受此影響，降低ＡＡ＋信用債投資比例有利於減少極端行情影響，提升投資

人的信心。（ｌｃ）

