《經濟通通訊社１４日專訊》多家航空公司公布３月主要運營數據。中國國航

（００７５３）（滬：６０１１１１）、中國東航（００６７０）（滬：６００１１５）、南方

航空（０１０５５）（滬：６０００２９）客運運力投入同比上升。同時，民航業客運收入快速

反彈，並且隨著五一黃金周臨近，機票預訂量出現大幅上漲。

中國國航３月客運運力投入同比上升２２４﹒４％，旅客周轉量同比上升２７５﹒２％，平

均客座率為６９﹒６％，同比上升９﹒４個百分點。

東航３月客運運力投入同比上升１７９﹒３４％，旅客周轉量同比上升２３１﹒３４％，客

座率為７０﹒４１％，同比上升１１﹒０５個百分點。

南方航空３月客運運力投入同比上升１２８﹒８１％；旅客周轉量同比上升１６４﹒２７％

；客座率為７４﹒０７％，同比上升９﹒９４個百分點。

中國航協日前召開的一季度理事單位信息溝通會披露，航空公司效益總體持續回升，１月份

實現盈利，一季度同比大幅減虧，客運收入快速反彈，環比增長一倍以上，客運收入佔運輸收入

的比重顯著回升。



＊「五一」多地機票預訂量已遠超去年同期＊



中國民航業的復甦向好，也直觀地表現在了五一的機票預訂量上。航旅縱橫發布的數據顯示

，截至４月１０日，國內多地的「五一」假期機票預訂量已經遠超去年同期。其中南京、上海、

深圳、北京、重慶、杭州等熱門目的地的機票預訂量增幅較大，較去年增長超６倍，廣州、青島

兩地更是較去年暴增１０倍左右。

從票價水平來看，航班管家的數據顯示，２０２３年五一假期國內機票訂單量同比上漲

８１２％，國內機票成交均價１１６３元，同比去年五一假期上漲３３﹒８６％。

中國航協方面預計，今年第二季度國內市場的「補償性旅游」需求正轉化為實際消費，有存

量需求集中釋放的因素，國際客運市場將保持恢復態勢。預測第二季度的整體客運航班量將恢復

至疫情前的９８％以上，旅客運輸量恢復至８５％左右。

不過，三大航Ａ股齊軟，國航現跌０﹒７４％，東航跌０﹒１９％，南航跌０﹒５％。

（ｌｃ）

