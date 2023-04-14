《經濟通通訊社１４日專訊》國家開發銀行河南分行前黨委書記、行長傅小東受賄一案，今

日在寧夏吳忠市中級人民法院一審公開宣判。傅小東因犯受賄罪，被判處有期徒刑１０年，並罰

款５０萬元（人民幣．下同），扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫。

法院經審理查明，２００７年上半年至２０２０年底，傅小東利用其擔任國家開發銀行寧夏

分行黨委書記、行長，中共國家開發銀行機關委員會常務副書記，國家開發銀行河南分行黨委書

記、行長等職務便利或職權形成的便利條件，為多家單位或個人在銀行貸款審批、人事任用提拔

、工程項目招投標等方面提供幫助，先後２２次非法收受他人財物折合人民幣共計

４３２﹒６８３５萬元。

法院審理認為，傅小東身為國家工作人員，利用職務上的便利為他人謀取利益，或利用職權

形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，多次收受他人

財物，數額特別巨大，其行為構成受賄罪。鑑於其歸案後如實供述辦案機關已掌握的受賄事實和

未掌握的大部分受賄事實，積極退繳贓款，自願認罪認罰，可依法從輕處罰，遂作出上述判決。

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