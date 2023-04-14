《經濟通通訊社１４日專訊》財政部、自然資源部、稅務總局今日發布《礦業權出讓收益徵

收辦法》，今年５月１日起實施。新規主要明確按出讓收益率徵收的方式，當局稱可減輕企業支

付壓力，既防止企業「跑馬圈地」、無序擴張，促進資源集約節約利用，又引導提高初級產品供

給保障能力，強化國家資源安全保障。

上述部門研究制定了《按礦業權出讓收益率形式徵收礦業權出讓收益的礦種目錄（試行）》

，對《目錄》內的１４４個礦種（佔法定１７３個礦種的８３﹒２％），分「按額徵收」和「逐

年按率徵收」兩部分繳納礦業權出讓收益。「按額徵收」在出讓環節依據競爭結果確定。「逐年

按率徵收」由礦業權人在開採銷售後依據銷售收入一定比例（即出讓收益率）按年繳納。

上述部門相關負責人表示，健全完善礦業權出讓收益制度，是嚴守資源安全紅線底線，推動

戰略性礦產資源增儲上產，增強維護能源資源、重要產業鏈供應鏈安全的一項重要舉措。礦業權

出讓收益相關制度的實施，在維護和實現礦產資源國家所有者權益、合理調節礦產資源收益分配

、營造礦產資源市場公平競爭環境等方面發揮積極作用。（ｓｌ）

