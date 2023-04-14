《經濟通通訊社１４日專訊》瑞信減記事件餘波未散，據外電引述知情人士透露，包括工商

銀行在內的四大行本月已在接洽，就發行ＴＬＡＣ（具損失吸收能力債券）開展工作，計劃最快

於今年６月於在岸市場發行。根據初步計劃，每家發行規模至少１００億元（人民幣．下同），

具體發行規模和時點尚待監管批覆且存在變數。

中國四大國有商業銀行均屬於全球系統重要性銀行，按照金融穩定理事會（ＦＳＢ）監管體

系的要求，滿足必要的資本充足率之外，還需要具備相當規模的總損失吸收能力。



＊標普：２０２５年四大行距離ＴＬＡＣ達標，缺口３﹒７萬億元＊



四大行向債市伸手之際，尚在瑞信約１７０億美元其他一級資本（ＡＴ１）債券史無前例完

全減記的餘波之中。而對於中資銀行近年來用於補充資本較多的ＡＴ１和二級資本（Ｔｉｅｒ

２）債券，近期也受到各種因素影響，部分中小銀行選擇放棄行使贖回權，或推遲發行。

根據標普的測算，到２０２５年初，四大行距離ＴＬＡＣ達標尚面臨高達３﹒７萬億元的缺

口。惠譽的估算則較樂觀，但仍有１﹒３萬億元的規模。需要指出的是，目前對於ＴＬＡＣ計算

規則有待監管進一步明確，比如存款保險基金的計入比例等，因此測算結果會存在較大差異。

人民銀行和銀保監２０２２年就發布了關於發行ＴＬＡＣ債券的有關事項通知，但一直未有

實際發行落地。雖然中國四大行所處的宏觀環境和自身資產狀況都與瑞信不同，當全球市場都對

為銀行機構承擔風險的債務工具感到疑慮之際，四大行的發債計劃如何贏得投資者的信任票，將

是一場不輕鬆的考驗。

惠譽評級金融機構主管薛慧如表示，近期的風險事件顯示出擁有強大的資本緩衝和總損失吸

收能力的重要性，因此大型銀行可能更有決心縮小差距。（ｊｔ）

