  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/04/2023 12:16

【ＡＩ熱潮】騰訊雲發布面向大模型訓練超強算力集群，性能升３倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）在微信公眾號宣布，騰訊雲發布面向大模
型訓練的新一代ＨＣＣ（Ｈｉｇｈ－Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　
Ｃｌｕｓｔｅｒ）高性能計算集群，整體性能比過去提升了３倍。它搭載了ＮＶＩＤＩＡ　
Ｈ８００　Ｔｅｎｓｏｒ　Ｃｏｒｅ　ＧＰＵ，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支
撐。
　　騰訊稱，隨著算力需求的陡增，自己採購ＧＰＵ的價格昂貴，甚至有錢也買不到，給創業企
業、中小企業帶來很大壓力。新一代ＨＣＣ集群，能夠幫助在雲上訓練大模型，希望緩解他們的
壓力。
　　騰訊有訓練框架ＡｎｇｅｌＰＴＭ，對內支持了騰訊混元大模型的訓練，也已通過騰訊雲對
外提供服務。它在去年１０月，完成了首個萬億參數大模型訓練，並將訓練時間縮短８０％。
　　ＴＩ平台（一站式機器學習平台）擁有大模型能力和工具箱，能幫助企業根據具體場景，進
行精調訓練，提升生產效率，快速創建和部署ＡＩ應用。
　
＊自研芯片已經量產＊
　
　　騰訊並指，自研芯片已經量產，包括用於ＡＩ推理的紫霄芯片。它採用自研存算架構和自研
加速模塊，可以提供高達３倍的計算加速性能和超過４５％的整體成本節省。
　　總體而言，正以新一代ＨＣＣ為標誌，基於自研芯片、自研服務器等方式，軟硬一體，打造
面向ＡＩＧＣ的高性能智算網絡，持續加速全社會雲上創新。（ｃｔ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回AH股新聞

下一篇新聞︰14/04/2023 12:08  《中國監管》銀保監：聚焦農業強國建設、強化農村金融服務能力

其他AH股新聞
More

14/04/2023 12:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

14/04/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

14/04/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金