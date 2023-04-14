《經濟通通訊社１４日專訊》美國３月ＰＰＩ低市場預期，顯示通脹進一步放緩，市場憧憬

聯儲局或停止加息，美國三大指數開市後持續走高。滬深股市今早隨外圍高開，上證綜合指數（

滬綜指）高開０﹒２４％，報３３２６﹒３７點，深綜指高開０﹒１８％，半導體、有色股造好

，餐飲股繼續走低。

人民銀行行長易綱出席會議，副行長宣昌能陪同參會。

人民銀行行長易綱在華盛頓出席Ｇ２０財長和央行行長會議發言中表示，中國經濟正在企穩

回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年ＧＤＰ增速將達５％左右。

隨著房地產銷售回暖，房企融資也變得活躍起來。中指院發布的數據顯示，３月房地產企業

非銀融資總額為９１７﹒９億元（人民幣．下同），同比降１６﹒３％，環比增長１０９％。

據外電報道，中國將於本月發布一項計劃，因疫情後需求未如預期復甦，當局要求國內鋼鐵

生產商把今年的產量維持在不超過２０２２年的水平，但未要求大幅減產，有關限產措施可在下

半年被重新評估。報道又指，中央政府今年可能不會要求鋼鐵廠的減產比例，但仍將實施每噸排

放量的具體目標作為監管機制。

人民銀行公布，今日進行的１５０億元７天期逆回購，中標利率持平２％，今日淨回籠２０

億元。本周實現淨投放２５０億元。（ｊｔ）

