《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局加息步伐趨緩，美元轉弱，人民幣中間價今日升近

三周高位，觸動外資今早加快流入近６６億元人民幣。此外，人民銀行長易綱在華盛頓與美聯儲

主席鮑威爾會面，雙方就中美經濟金融形勢交換了意見。滬深兩市今早高開後持穩，滬綜指半日

升０﹒３３％，報３３２９﹒３９點，深成指升０﹒４７％，創業板指揚０﹒９６％。兩市半日

成交７２３４億元（人民幣．下同），較上日（１３日）同時段成交微增３﹒４％。



＊總理支持晶片研發，半導體股獲提振＊



國務院總理李強稱加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關；衛星網絡產業要瞄準國際先進水

平，支持相關企業加強關鍵技術和核心部件研發攻關等。李強此番講話，為早前遭國家大基金連

番減持半導體股的利淡消息注入強心針，半導體板塊今早強彈逾３％，北方華創

（深：００２３７１）漲停，中微公司（滬：６８８０１２）抽升９﹒７％，寒武紀

（滬：６８８２５６）升５﹒１％，中芯國際（滬：６８８９８１）升４﹒６％，華大九天

（深：３０１２６９）升４﹒３％，滬硅產業（滬：６８８１２６）升４﹒１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）升３﹒６％，華潤微（滬：６８８３９６）升２﹒２％，瀾起科技

（滬：６８８００８）升１﹒７％。

ＣｈａｔＧＰＴ概念熱度減退，藍色光標（深：３０００５８）回吐５﹒１％，湯姆貓

（深：３００４５９）跌３﹒６％，拓爾思（深：３００２２９）跌３﹒４％，軟通動力

（深：３０１２３６）跌２﹒４％，同方股份（滬：６００１００）跌１﹒７％，三六零

（滬：６０１３６０）跌１﹒５％，雲從科技（滬：６８８３２７）跌１﹒５％。



＊金價近歷史高，黃金股獲追捧＊



市場焦點轉向經濟衰退風險，資金流入金市避險，金價衝高至接近歷史最高位。渣打銀行財

富管理團隊表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、升息見頂、經濟衰

退疑慮的三大因素下，上調未來１２個月金價目標至２１００美元。黃金概念股今早獲捧，山東

黃金（滬：６００５４７）漲２﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高３﹒３％，中金黃

金（滬：６００４８９）升近２％，銀泰黃金（深：０００９７５）升１﹒５％，西部礦業

（滬：６０１１６８）升３﹒８％，赤峰黃金（滬：６００９８８）升１﹒４％。

據外電報道，中國將於本月發布一項計劃，因疫情後需求未如預期復甦，當局要求國內鋼鐵

生產商把今年的產量維持在不超過２０２２年的水平，但未要求大幅減產，有關限產措施可在下

半年被重新評估。鋼鐵股仍升，鞍鋼股份（深：０００８９８）彈０﹒７％，太鋼不銹

（深：０００８２５）升０﹒５％。（ｊｔ）

