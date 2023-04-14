《經濟通通訊社１４日專訊》外資今日結束連續兩日流出，轉為流入６４億元（人民幣．下

同）為近一個月新高。外資撐場，加上人民銀行行長易綱在美國華盛頓出席會議時表示，中國經

濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年ＧＤＰ增速將達５％左右

。滬深兩市受激勵，今早高開後，升幅進一步擴大，半導體、有色股走勢最強，滬綜指以近全日

高位收升０﹒６％，報３３３８﹒１５點，創去年７月以來逾９個月新高，全周累計升０﹒３％

；深成指升０﹒５１％，創業板指揚０﹒９３％。

兩市全日成交１１１５０億元，連續第九個交易日突破１萬億元，按日微跌近２％。



＊半導體、有色股跑贏大市＊



國務院總理李強稱加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關；衛星網絡產業要瞄準國際先進水

平，支持相關企業加強關鍵技術和核心部件研發攻關等。李強此番講話，為早前遭國家大基金連

番減持半導體股的利淡消息注入強心針，半導體板塊全日強彈４﹒８％，北方華創

（深：００２３７１）漲停，中微公司（滬：６８８０１２）飆１３﹒７％，寒武紀

（滬：６８８２５６）升３﹒７％，中芯國際（滬：６８８９８１）抽升７﹒３％，華大九天

（深：３０１２６９）升６﹒２％，滬硅產業（滬：６８８１２６）升６﹒８％。

市場焦點轉向經濟衰退風險，資金流入金市避險，金價衝高至接近歷史最高位。渣打銀行財

富管理團隊表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、升息見頂、經濟衰

退疑慮的三大因素下，上調未來１２個月金價目標至２１００美元。黃金概念股獲捧，山東黃金

（滬：６００５４７）漲３﹒４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高４％，中金黃金

（滬：６００４８９）升１﹒６％。



＊民航客運運力及收入回暖，惟三大航個別走＊



多家航空公司公布３月主要運營數據。中國國航（滬：６０１１１１）、中國東航

（滬：６００１１５）、南方航空（滬：６０００２９）客運運力投入同比上升。同時，民航業

客運收入快速反彈，並且隨著五一黃金周臨近，機票預訂量出現大幅上漲。三大民航走勢不一，

中國國航（滬：６０１１１１）跌１﹒１％，南方航空（滬：６０００２９）跌０﹒５％，中國

東航（滬：６００１１５）升０﹒２％。

餐飲股繼續回落，西安飲食（深：０００７２１）挫４﹒８％，同慶樓

（滬：６０５１０８）跌４﹒８％，錦江酒店（滬：６００７５４）跌４﹒２％，首旅酒店

（滬：６００２５８）跌２﹒６％，全聚德（深：００２１８６）跌２﹒１％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０９２﹒００ ＋０﹒５７

上證綜合指數 ３３３８﹒１５ ＋０﹒６０ ４７８３﹒００

上證Ａ股指數 ３４９９﹒０１ ＋０﹒６０

深證成份指數 １１８００﹒０９ ＋０﹒５１ ６３６７﹒００

深圳創業板指數 ２４２８﹒０９ ＋０﹒９３

上證Ｂ股指數 ２９６﹒９１ ＋０﹒０６ １﹒２６

深證Ｂ股指數 １１８１﹒６６ －０﹒３２ ０﹒９０

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