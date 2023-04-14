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AH股新聞

14/04/2023 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６％逾９個月高，外資流入６４億撐場

　　《經濟通通訊社１４日專訊》外資今日結束連續兩日流出，轉為流入６４億元（人民幣．下
同）為近一個月新高。外資撐場，加上人民銀行行長易綱在美國華盛頓出席會議時表示，中國經
濟正在企穩回升，通脹保持低位，房地產市場出現積極變化，預計今年ＧＤＰ增速將達５％左右
。滬深兩市受激勵，今早高開後，升幅進一步擴大，半導體、有色股走勢最強，滬綜指以近全日
高位收升０﹒６％，報３３３８﹒１５點，創去年７月以來逾９個月新高，全周累計升０﹒３％
；深成指升０﹒５１％，創業板指揚０﹒９３％。
　　兩市全日成交１１１５０億元，連續第九個交易日突破１萬億元，按日微跌近２％。
　
＊半導體、有色股跑贏大市＊
　
　　國務院總理李強稱加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關；衛星網絡產業要瞄準國際先進水
平，支持相關企業加強關鍵技術和核心部件研發攻關等。李強此番講話，為早前遭國家大基金連
番減持半導體股的利淡消息注入強心針，半導體板塊全日強彈４﹒８％，北方華創
（深：００２３７１）漲停，中微公司（滬：６８８０１２）飆１３﹒７％，寒武紀
（滬：６８８２５６）升３﹒７％，中芯國際（滬：６８８９８１）抽升７﹒３％，華大九天
（深：３０１２６９）升６﹒２％，滬硅產業（滬：６８８１２６）升６﹒８％。
　　市場焦點轉向經濟衰退風險，資金流入金市避險，金價衝高至接近歷史最高位。渣打銀行財
富管理團隊表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、升息見頂、經濟衰
退疑慮的三大因素下，上調未來１２個月金價目標至２１００美元。黃金概念股獲捧，山東黃金
（滬：６００５４７）漲３﹒４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高４％，中金黃金
（滬：６００４８９）升１﹒６％。
　
＊民航客運運力及收入回暖，惟三大航個別走＊
　
　　多家航空公司公布３月主要運營數據。中國國航（滬：６０１１１１）、中國東航
（滬：６００１１５）、南方航空（滬：６０００２９）客運運力投入同比上升。同時，民航業
客運收入快速反彈，並且隨著五一黃金周臨近，機票預訂量出現大幅上漲。三大民航走勢不一，
中國國航（滬：６０１１１１）跌１﹒１％，南方航空（滬：６０００２９）跌０﹒５％，中國
東航（滬：６００１１５）升０﹒２％。
　　餐飲股繼續回落，西安飲食（深：０００７２１）挫４﹒８％，同慶樓
（滬：６０５１０８）跌４﹒８％，錦江酒店（滬：６００７５４）跌４﹒２％，首旅酒店
（滬：６００２５８）跌２﹒６％，全聚德（深：００２１８６）跌２﹒１％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０９２﹒００　　＋０﹒５７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３３８﹒１５　　＋０﹒６０　　　　４７８３﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４９９﹒０１　　＋０﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１８００﹒０９　＋０﹒５１　　　　６３６７﹒００　　
　　深圳創業板指數　２４２８﹒０９　　＋０﹒９３　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９６﹒９１　　＋０﹒０６　　　　　１﹒２６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１８１﹒６６　　－０﹒３２　　　　　０﹒９０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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