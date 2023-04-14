《經濟通通訊社１４日專訊》上證Ａ股指數全日收市升收升０﹒６％，報３４９９﹒０１點

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國務院總理李強稱加快晶片研發製造等關鍵核心技術攻關，支持相關企業加強關鍵技術和核

心部件研發攻關等。李強此番講話，為早前遭國家大基金連番減持半導體股的利淡消息注入強心

針，中微公司（滬：６８８０１２）飆１３﹒７％，寒武紀（滬：６８８２５６）升３﹒７％。

市場焦點轉向經濟衰退風險，資金流入金市避險，金價衝高至接近歷史最高位。渣打銀行財

富管理團隊唱好未來１２個月金價目標升至２１００美元。黃金概念股獲捧，山東黃金

（滬：６００５４７）漲３﹒４％，紫金礦業（滬：６０１８９９）走高逾４％，中金黃金

（滬：６００４８９）升１﹒６％。

多家航空公司公布３月主要運營數據。國航（滬：６０１１１１）、東航

（滬：６００１１５）、南航（滬：６０００２９）客運運力投入同比上升。同時，民航業客運

收入快速反彈，並且隨著五一黃金周臨近，機票預訂量出現大幅上漲。三大民航走勢不一，國航

跌１﹒１％，南航跌０﹒５％，東航升０﹒２％。（ｊｔ）

