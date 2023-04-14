《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４８６﹒３７億元，用３３﹒６億元或６％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入６４億元，終止連續兩日流出。

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