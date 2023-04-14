《經濟通通訊社１４日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５％，報１１８００﹒０９點。

據外電報道，中國將於本月發布一項計劃，因疫情後需求未如預期復甦，當局要求國內鋼鐵

生產商把今年的產量維持在不超過２０２２年的水平，但未要求大幅減產，有關限產措施可在下

半年被重新評估。鋼鐵股仍升，鞍鋼股份（深：０００８９８）彈近１％，太鋼不銹

（深：０００８２５）升０﹒５％。

知乎創始人、ＣＥＯ周源今日在知乎發現大會上宣布，知乎和成都面壁科技合作的中文大模

型「知海圖ＡＩ」正式開啟內測。惟ＣｈａｔＧＰＴ概念熱度減退，藍色光標

（深：３０００５８）回吐７﹒５％，湯姆貓（深：３００４５９）跌３﹒８％，拓爾思

（深：３００２２９）跌２﹒６％。

餐飲股繼續回落，西安飲食（深：０００７２１）挫４﹒８％，全聚德

（深：００２１８６）跌２﹒１％。發改委早前針對宴會套餐特別是酒店宴會套餐、單桌

１５００元人民幣以上（不含酒水）宴會套餐作出重點監管，適時抽查宴會套餐及套餐菜品是否

明碼標價、是否明白標量、是否質價相符、是否存在明顯浪費情況。（ｊｔ）



