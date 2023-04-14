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AH股新聞

14/04/2023 15:11

《深股通》深股通額度全日用５４億元，陸股通終止連續兩日流出

　　《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４６５﹒９７億元，用５４億元或１０％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入６４億元，終止連續第二日流出。
（ｃｔ）

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