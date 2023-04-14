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AH股新聞

14/04/2023 10:07

《Ａ股焦點》金價接近歷史高，渣打唱好繼續升，山東黃金Ａ漲４％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》美國聯儲局加息步伐趨緩，美元轉弱，加上市場焦點轉向經濟
衰退風險，資金流入金市避險，金價衝高至接近歷史最高位。紐約期金升３０﹒４美元或
１﹒５％，報每盎司２０５５﹒３美元，僅次於２０２０年８月６日的２０６９﹒４美元歷史高
位。
　　渣打銀行財富管理團隊表示，黃金的避險特性再度受到市場青睞，整體環境呈現弱美元、升
息見頂、經濟衰退疑慮的三大因素下，上調未來１２個月金價目標至２１００美元，從技術面看
，日線圖和周線圖上相對強弱指標均顯示超買狀態。而且，黃金在過去的經濟衰退中表現優異，
增強了渣打銀行對此類資產的信心。
　　Ａ場黃金概念股今早獲捧，山東黃金（滬：６００５４７）漲３﹒８％，紫金礦業
（滬：６０１８９９）走高３﹒６％，中金黃金（滬：６００４８９）升３﹒２％，銀泰黃金
（深：０００９７５）升近３％，西部礦業（滬：６０１１６８）升２﹒７％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）升２﹒４％，銅陵有色（深：０００６３０）升２﹒１％，洛陽鉬業
（滬：６０３９９３）升２﹒１％，江西銅業（滬：６００３６２）升１﹒５％。（ｊｔ）

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