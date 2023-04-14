《經濟通通訊社１４日專訊》據外電報道，中國將於本月發布一項計劃，因疫情後需求未如

預期復甦，當局要求國內鋼鐵生產商把今年的產量維持在不超過２０２２年的水平，但未要求大

幅減產，有關限產措施可在下半年被重新評估。報道又指，中央政府今年可能不會要求鋼鐵廠的

減產比例，但仍將實施每噸排放量的具體目標作為監管機制。

盡管削減供應有助支撐鋼材價格，但分析認為鋼鐵行業目前已面臨低利潤的窘境，限產將進

一步惡化鋼鐵企業的財務表現。

據行業網站鋼之家發布的資料，中國各港口４月７日當周的鐵礦石總庫存１﹒３５億噸，較

前一周下降１﹒８％。港口鐵礦石總庫存較上年同期跌１３％；北部地區庫存９７１５萬噸較上

周跌２﹒４％；長江地區庫存３０３０萬噸較上周跌１％；南部地區庫存７０５萬噸較上周增

３﹒７％；來自澳洲的鐵礦石６４０５萬噸較上周跌１﹒８％，較上年同期跌１６％；來自巴西

的鐵礦石４４０５萬噸，較上周跌１﹒２％，較上年同期跌１０％。

鋼鐵股今早仍升，鞍鋼股份（深：０００８９８）彈１﹒３％，寶鋼股份

（滬：６０００１９）升０﹒７％，太鋼不銹（深：０００８２５）升０﹒７％，首鋼股份

（深：０００９５９）升０﹒５％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）升０﹒４％，撫順特鋼

（滬：６００３９９）升０﹒２％，中信特鋼（深：０００７０８）升０﹒１％。（ｊｔ）

