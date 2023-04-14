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AH股新聞

14/04/2023 10:18

《Ａ股焦點》傳中國要求鋼鐵廠今年產量不超去年，鋼鐵股仍上揚

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電報道，中國將於本月發布一項計劃，因疫情後需求未如
預期復甦，當局要求國內鋼鐵生產商把今年的產量維持在不超過２０２２年的水平，但未要求大
幅減產，有關限產措施可在下半年被重新評估。報道又指，中央政府今年可能不會要求鋼鐵廠的
減產比例，但仍將實施每噸排放量的具體目標作為監管機制。
　　盡管削減供應有助支撐鋼材價格，但分析認為鋼鐵行業目前已面臨低利潤的窘境，限產將進
一步惡化鋼鐵企業的財務表現。
　　據行業網站鋼之家發布的資料，中國各港口４月７日當周的鐵礦石總庫存１﹒３５億噸，較
前一周下降１﹒８％。港口鐵礦石總庫存較上年同期跌１３％；北部地區庫存９７１５萬噸較上
周跌２﹒４％；長江地區庫存３０３０萬噸較上周跌１％；南部地區庫存７０５萬噸較上周增
３﹒７％；來自澳洲的鐵礦石６４０５萬噸較上周跌１﹒８％，較上年同期跌１６％；來自巴西
的鐵礦石４４０５萬噸，較上周跌１﹒２％，較上年同期跌１０％。
　　鋼鐵股今早仍升，鞍鋼股份（深：０００８９８）彈１﹒３％，寶鋼股份
（滬：６０００１９）升０﹒７％，太鋼不銹（深：０００８２５）升０﹒７％，首鋼股份
（深：０００９５９）升０﹒５％，華菱鋼鐵（深：０００９３２）升０﹒４％，撫順特鋼
（滬：６００３９９）升０﹒２％，中信特鋼（深：０００７０８）升０﹒１％。（ｊｔ）

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