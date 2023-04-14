《經濟通通訊社１４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）上月對斯里蘭卡批出２９億美元

救助後，斯里蘭卡和主要債權人日前正式啟動債務重組談判，但作為主要債權國之一的中國則沒

有出席。ＩＭＦ副總裁岡村健司表示，斯里蘭卡仍處於嚴重的債務危機中，亟需迅速處置債務問

題，呼籲所有官方雙邊債權人都能參與，談判能夠迅速推進。

外電引述知情人士指，債務重組談判旨在為斯里蘭卡債務談判注入新的動力，以化解因

中國和其他貸款人立場不一造成的僵局，斯里蘭卡及債權人都曾表示希望中國參與重組談判，但

同時也希望中國不要進一步阻撓談判。

斯里蘭卡自２０１９年起出現經濟危機，國家外匯儲備幾乎耗盡，自去年４月起全國食物、

燃料等必需品嚴重短缺，各地發生示威抗議和暴力衝突，原政府內閣官員集體辭職，翌月斯里蘭

卡正式主權債務違約。今年３月，中國進出口銀行致信斯里蘭卡政府，同意斯方暫停償還

２０２２和２０２３年到期債務，並向其出具了融資支持文件，中國成為最後一個確認支持斯里

蘭卡債務重組的債權國。

外界普遍認為中國佔斯里蘭卡總體外債的１０％至１５％，並非斯里蘭卡的最大債權國，不

過有美國研究所指出，斯里蘭卡對中國的債務中有一部分被記錄在向中國國企的貸款項下，形成

隱性債務，所以中國實際上佔斯里蘭卡外債的比例可能高達兩成。（ｅｙ）（ｚｚ）

