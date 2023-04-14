《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行貨幣政策委員會日前召開２０２３年第一季度例

會，會議指出，要精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總

量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，著力支持擴大內需，為實體經濟提

供更有力支持。進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏

平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。

會議又提到，用好政策性開發性金融工具，重點發力支持和帶動基礎設施建設，促進政府投

資帶動民間投資；在國內糧食穩產增產、能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩

定。結構性貨幣政策工具要堅持「聚焦重點、合理適度、有進有退」，延續實施碳減排支持工具

等三項貨幣政策工具，繼續加大對普惠金融、綠色發展、科技創新、基礎設施建設等國民經濟重

點領域和薄弱環節的支持力度，綜合施策支持區域協調發展；深化金融供給側結構性改革，引導

大銀行服務重心下沉，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩

定發展。完善市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮存款利率市場化調整機

制重要作用，發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，推動企業綜合融資成本和個人消費信

貸成本穩中有降。

今年中國銀行業對企業大力投放長期貸款，以期提振經濟。人行會議表示，要構建金融有效

支持實體經濟的體制機制，完善金融支持科技創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，

支持加快建設現代化產業體系，會議更特別提及民企，稱要努力做到金融對民營企業的支持與民

營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。



＊人行：保持匯率在合理均衡水平＊



對於人民幣匯率方面，人行會議指要深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業

和金融機構堅持「風險中性」理念，優化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩

定。

對於房企流動性風險問題，人行稱要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，

紮實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，因城施策支持剛性和改善性住房需求，加快完善住

房租賃金融政策體系，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。引導平台企業金融業務規範健康發

展，提升平台企業金融活動常態化監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金

融管理能力和防控風險能力。



＊人行稱經濟整體好轉但基礎不牢固＊



會議亦分析了國內外經濟金融形勢。會議認為，今年以來宏觀政策堅持穩字當頭、穩中求進

，推動經濟運行整體好轉。穩健的貨幣政策精準有力，保持連續性、穩定性、可持續性，科學管

理市場預期，切實服務實體經濟，有效防控金融風險。貸款市場報價利率改革紅利持續釋放，存

款利率市場化調整機制作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，貸款利率明顯下降，人民幣匯率

雙向浮動、彈性增強，在合理均衡水平上保持基本穩定，發揮了宏觀經濟穩定器功能。

不過人行又表示，當前國際經濟增長放緩，通脹仍處高位，地緣政治衝突持續，發達國家央

行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。國內經濟呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不

牢固。（ｅｙ）



