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AH股新聞

14/04/2023 10:28

《神州金融》多地中小銀行下調存款利率，或因自律機制新增扣分制

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣東、河南、湖北等地多家中小銀行近日下調存款利率，引起
廣泛關注和熱議。內媒《２１世紀經濟報道》指出，背後或與市場利率定價自律機制（利率自律
機制）新修訂的「扣分制」有關。
　　報道稱，利率自律機制近日發布《合格審慎評估實施辦法（２０２３年修訂版）》，與
２０２２年修訂版相比，銀行業存款類金融機構的合格審慎評估指標當中，於「定價行為」方面
新增了「存款利率市場化定價情況（扣分項）」，主要是考察銀行按照存款利率市場化調整機制
要求，落實存款利率合意調整幅度的情況。若銀行各關鍵期限定期存款和大額存單利率季度月均
值較上年第二季度月均值調整幅度低於合意調整幅度的，在「定價行為」得分（總分１００分）
基礎上扣分。評分標準為：１年、２年、３年、５年期定期存款和大額存單加權平均利率降幅低
於合意調整幅度的，每個期限扣５分。各期限加分累加計算，最多扣２０分。
　
＊分數不達標將被踢出利率自律機制＊
　
　　「定價行為」一季度一評，評估結果同時運用於當季度的ＭＰＡ（宏觀審慎評估）和下一次
合格審慎評估（或年檢；合格審慎評估一年一評）。合格審慎評估所對應的前四個季度，若兩次
或以上定價行為評估不合格，或定價行為評估的平均分低於６０分，本年度不可被選為利率自律
機制成員。
　　據《財聯社》引述部分銀行人士表示，該項扣分規定的字面意思是，各期限定期存款利率和
大額存單加權平均利率不得高於去年二季度水平，但目前未知監管所指「合意調整幅度」是多少
。受訪銀行稱，此項規定對銀行存款定價影響「會很大，銀行會盡量落實不扣分」。部分分析師
認為，這一規定可以部分解釋近期各地中小銀行定期存款利率調整的動機。
　
＊利率自律機制各級成員享不同激勵措施＊
　
　　根據利率自律機制２０２２年１０月發布的成員機構名單，核心成員有工商銀行
（０１３９８）（滬：６０１３９８）等１５家，基礎成員有華夏銀行（滬：６０００１５）等
１５８８家，觀察成員有４９８家，共２１０１家。機制對各級成員採取不同的激勵措施，其中
基礎成員可參與上海銀行間同業拆放利率（Ｓｈｉｂｏｒ）和ＬＰＲ場外報價，根據報價質量，
可被選為Ｓｈｉｂｏｒ和ＬＰＲ的正式報價行；參與發行包括同業存單、大額存單在內的涉及市
場基準利率培育的金融產品創新。核心成員可按照人行及機制的安排，在參與Ｓｈｉｂｏｒ和
ＬＰＲ報價、發行交易涉及市場基準利率培育的金融產品時先行先試。觀察成員可根據利率自律
管理需要，按照人行及機制的安排，參與發行同業存單等涉及市場基準利率培育的金融產品。
（ｓｌ）

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