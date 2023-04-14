《經濟通通訊社１４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）內地數字商業板塊（ＣＤＣ）有重大

調整，微信公眾號「天下網商」１３日發文指「淘寶天貓變了」，而且「不是簡單的拆分」，淘

寶天貓產業運營及發展中心總裁楊光將離職，該中心將調整為３個行業發展部－－行業發展１部

、行業發展２部及行業發展３部。

行業發展１部由豐富性驅動，包括淘寶服飾、新四大金剛行業（潮流玩具、寵物、運動戶外

、珠寶等）、淘特、國內批發１６８８等業務，由原淘特、１６８８負責人汪海負責。

行業發展２部由品牌驅動，包括天貓服飾、消費電子、快消（美妝、個護、母嬰等）、家裝

家居等行業，以及手機天貓、天貓國際等業務，由原Ｂ２Ｃ事業群總裁劉鵬負責。

行業發展３部由供應鏈與物流服務驅動，由原本地零售的天貓超市、淘菜菜、淘鮮達等整合

而來，由原天貓超市負責人劉一曼負責。

《新京報．貝殼財經》記者引述阿里內部消息指，淘寶天貓商業集團已按照新的組織架構正

式運轉。隨著客服、技術、人力、財務等原阿里巴巴集團中台團隊整體或部分劃入，淘寶天貓集

團具備人財事完整獨立建制，以更敏捷推進經營策略，實現淘寶天貓集團的全面獨立經營管理。

淘寶天貓的架構在用戶端，首頁、搜索、直播三大用戶產品不變。



＊淘寶天貓時隔１２年再大動作調整＊



淘寶、天貓２０１１年正式分家，至去年１月融合後，成立了３個中心－－用戶運營及發展

中心、產業運營及發展中心、平台策略中心，分別面向消費者、商家和平台。兩周前，阿里巴巴

宣布啟動「１＋６＋Ｎ」重組，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商

業、大文娛共六大業務集團。淘寶天貓商業集團由掌管阿里中國數字商業板塊的戴珊出任ＣＥＯ

。

今次淘寶天貓商業集團大動作調整的是產業運營及發展中心。用戶運營及發展和平台策略兩

大中心保留，俞峰和王明強繼續擔任負責人，與３個行業發展部門負責人共同直接向戴珊匯報。

原阿里集團與淘寶天貓強相關的業務中台如ＣＣＯ╱ＣＲＯ（客戶體驗事業部）和供應鏈中台，

也在這輪調整中併入淘寶天貓。

「天下網商」微信公眾號運營方為浙江天下網商網絡傳媒有限公司，創辦於２０１０年４月

，是由浙江出版聯合集團與阿里巴巴集團攜手打造的互聯網電商服務公司。（ｓｌ）

